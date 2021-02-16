Новый штамм коронавируса в Британии: изменит ли он болезнь и сработают ли вакцины

У пункта тестирования на коронавирус в лондонском аэропорту Хитроу. Фото: REUTERS

Ученые по всему миру продолжают изучать, как развивается коронавирус SARS-CoV-2. В Британии наделал переполоха еще один новый штамм, который получил название B.1.525 и наиболее изучен сейчас исследователями из Эдинбургского университета. Именно поэтому его окрести «новейшим британским» штаммом, «эдинбургским» штаммом, хотя на самом деле он был обнаружен с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, США и Австралию. Самые ранние варианты штамма B.1.525 датированы декабрем и появились параллельно в Великобритании и Нигерии.

ЛУЧШЕ ПРОНИКАЕТ В КЛЕТКИ И ОБХОДИТ АНТИТЕЛА

Команда ученых из Эдинбурга утверждает, что этот вариант имеет много похожего в своем геноме со штаммом, выделенным учеными из Кента и названном B.1.1.7. Тем самым, который циркулирует по миру с сентября 2020 года и был связан с резким увеличением числа случаев заболевания в Великобритании. «Кентский» вирус, наделавший много шуму в декабре, оказался на 70% более заразным обычного.

Что же обеспокоило ученых из Эдинбурга в выделенном ими новейшем штамме? Ведь само по себе обнаружение неких мутаций — дело обыденное, их в самых разных странах выделяют и исследуют тысячами. Дело в том, что эдинбугрский штамм содержит в том числе мутацию в спайк-белке, расположенном снаружи вируса, который играет важную роль в том, чтобы помочь ему проникнуть в клетки. Эта мутация есть и в вариантах вируса, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и считается, что она потенциально позволяет вирусу лучше уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом. Если это так, значит, перед эдинбургским штаммом бессильны вакцины и иммунитет переболевших.

50% ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО

Но так ли это и какие в этой связи есть перспективы у вакцин, мы поинтересовались у ученого-вирусолога, доктора медицинский наук, научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

- Я пока не видел официальных данных, которые бы говорили о том, что британские штаммы, включая «эдинбургский», хуже нейтрализуются антителами. Сейчас есть подтвержденные данные по южноафриканскому штамму, для нейтрализации которого действительно нужен более высокий титр антител, и это очень неприятная информация. Британские разновидности, судя по всему, дают повышенную летальность (количество умерших от числа заболевших за определенное время, – прим. ред.), но нейтрализуются они антителами так же, как и остальные штаммы, - говорит Анатолий Альтштейн.

Считается, что обнаруженная мутация потенциально позволяет вирусу лучше уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом. Фото: REUTERS

На самом деле, вирус всегда существует только в виде мутаций, объясняет эксперт. Невозможно найти даже две совершенно идентичных частицы вируса, у которых была бы абсолютно одинаковая последовательность нуклеотидов.

- В природе остаются те мутации, которые способствуют размножению вируса, а те, которые «помогают» ему убивать людей – отпадают. Таким образом вирус эволюционирует, изменяется и приспосабливается к тем условиям, в которых может размножаются и к тому иммунитету, который есть у человека, - поясняет вирусолог.

Штаммов SARS-CoV-2, которые полностью обходят антитела человека, пока, к счастью, не существует. Агрессивный южноафриканский штамм тоже нейтрализуется антителами, только слабее, чем другие вариации, уверен ученый.

- Анатолий Давидович, какая в этой ситуация есть перспектива у вакцин?

- Сейчас нам годятся любые вакцины, прошедшие испытания и доказавшие свою эффективность. Важно притормозить развитие пандемии. Это позволит лучше контролировать эпидемию. А вот будущее, я думаю, будет за созданием эффективной живой вакцины. Но это займет годы, быстро сделать препарат по такой технологии нельзя. Эту вакцину разработают, опираясь на вариант вируса, или несколько его вариантов, которые вызывают инфекцию бессимптомную или с легкими симптомами.

ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КАЖДОГО ШТАММА?

Получается, пока, до разработки этой чудо-вакцины, нельзя быть спокойными ни тем, кто привился, ни тем, кто переболел? Ведь их антитела могут не среагировать на новые штаммы?

Врач-вакцинолог, руководитель московского медицинского центра Евгений Тимаков в эфире канала М24 рассказал, что в корне картины болезни не изменит то, какой именно штамм коронавируса попытается проникнуть в ваш организм.

- Иммунитет снижается со временем, но в теле остаются клетки памяти. Антитела, которые непосредственно нейтрализуют вирус, постепенно исчезают через 3 – 5 месяцев после выздоровления. Но остается клеточная память, и остается надолго, вызывает перекрестный иммунитет. То есть, человек, переболев одним видом коронавируса, даже если заражается другим видом, а такие случаи известны, будет переносить его в более легкой форме, - сказал Евгений Тимаков.

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