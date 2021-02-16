Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У Музея книги на Чистых прудах хотят забрать часть исторической усадьбы

Когда-то там был милицейский гараж, но силовики уехали и «подарили» здание московскому собирателю реликвий
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)