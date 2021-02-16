У Музея книги на Чистых прудах хотят забрать часть исторической усадьбы

С Чистопрудного бульвара ныряем во дворы в сторону центра. Выходим на Потаповский переулок. Здесь еще сильнее ощущается разрекламированная магия старой Москвы.За воротами усадьбы Головиных четверть века работает Музей книги. Это проект издателя Вадима Вольфсона. Вход бесплатный. Руководитель и его команда живут другим: реставрируют и издают книги. Работают с государственными музеями и коллекционерами.Недавно выяснилось, что серьезная часть экспозиции под угрозой. Помещения, которые долгое время были никому не нужны, хотят забрать.Музей — фантастическое место. Старинная планировка, в воздухе витает тонкий аромат книг, бумаги, переплетов. Все стены и стеллажи в экспонатах — гуманитарных реликвиях. Разглядывать можно ни один час. Такие экспонаты не увидишь нигде. Прописи XIX века, советские тетради, тысячи перьев, лицейские учебники прошлого, редкие издания и автографы великих русских.— У меня невероятная профессия. Это счастье держать в руках фолианты, которые никому в библиотеке на руки не дадут, — рассказывает директор Вадим Вольфсон.На месте экспозиции когда-то был каретный сарай усадьбы Головиных. Построен в конце XVIII века. Таких в столице осталось семь штук. Сарай протяженный. Первая часть — две комнаты — мастерская занимает уже четверть века. Мэр своей подписью подтвердил, что эта территория в безвозмездном пользовании «Книжной галереи Вольфсона».Вторая половина бывших каретных сараев — четыре гаража, около 100 «квадратов». В советское время они относились к милиции, там ставили служебные авто. Потом райотдел переехал.— Когда последняя машина уходила 20 лет назад, дядька-милиционер отдал мне ключи. Сказал, не знает куда их девать. Мой музей с их гаражом долгое время соседствовал. Гаражи были в ужасном состоянии. Сырость, плесень — все это шло ко мне. Я начал заниматься помещениями: сделал ремонт, починил крышу и продлил туда музей, — рассказал Вадим Вольфсон.Сейчас в бывших гаражах экспонаты, посвященные Великой Отечественной и советскому детству. Можно полистать подшивки старых газет, подлинные письма с фронта, покатать машинки, собрать конструктор. Ко всему разрешают прикоснуться. Школяры, когда приходят на экскурсию, забывают про мобильные игрушки и выстраиваются к артефактам, которыми играли бабушки и дедушки.В прошлом году в музей пришла проверка из Департамента городского имущества (ДГИ). Чиновники рассказали: второй части сарая по документам не существует. Они намерены исправить документальную оплошность и забрать помещения в собственность города.— Я отправил заявку в ДГИ, чтобы помещения официально присоединили к музею. Но мне отказали — рассказывает Вадим Вольфсон. — Обратился к друзьям, чтобы помогли письмами. В мэрию обращались президент «Российского книжного союза» Сергей Вадимович Степашин, депутат Госдумы Лариса Кужугетовна Шойгу, директор Пушкинского музея Марина Девовна Лошак, известный москвичам [экс-депутат Мосгордумы] Евгений Абрамович Бунимович. Просили посодействовать мне и оформить законным путем эти гаражи. Что Москве от них? А для музея это жизнь. Но со всех сторон отказ!Отдать эти гаражи какому-нибудь ведомству или сдать в аренду частникам вряд ли получится. Помещения небольшие, ни под офис, ни под коммерцию не подойдут. Да и что делать с ремонтом, на который потратился директор?Переносить экспонаты в первую часть музея отсюда не вариант. Там уже нет места. Теоретически можно судиться, но шансы невелики. Выигрышных прецедентов в подобных делах в Москве нет.— Да и не хочется десятки лет провести в судах. Я же «легитимное существо». Мой музей в реестре благотворительных организаций г. Москвы. Ни на кого не хочу жаловаться, будь что будет… Вокруг трубят в три горла: «культура, музеи, наследие», а на деле оказывается, ничего никому не нужно, — резюмирует Вадим.25 января «Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию в ДГИ. Ни в установленные законом о СМИ семь дней, ни позже — ответ в редакцию не поступил.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТаинственный шар в лесу, секрет которого раскрыл журналист «КП», сломалиА ведь эта заброшка до недавних пор была настоящей туристической меккой (подробности)