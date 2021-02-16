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Общество

Весны не будет: в снегопадах и морозах в Москве виновата смена климатических эпох

Метеорологи считают, что зима не уйдет из Москвы даже в первых числах марта
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ