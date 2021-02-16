Весны не будет: в снегопадах и морозах в Москве виновата смена климатических эпох

Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой? Об этом мы спросили главного специалиста Московского метеобюро метеоролога Татьяну Позднякову.- Татьяна Георгиевна, как долго еще продлятся аномальные холода? Есть ли свет в конце тоннеля?- В ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Есть тенденция, что к 21 февраля морозы станут послабее - в Москве в ночные часы будет не более -20...-22 градус. А днем не холоднее -13...-15 градусов. Как погода себя поведет на праздничные дни сказать пока сложно, потому что на нас выходит очередной циклон. Скорее всего он принесет нам дальнейшее повышение температуры и снег, хотя и не такой сильный, как был во время “снегопада века”. Но это кратковременное явление, потому что вслед за циклоном уже 24 февраля начинается очередное вторжение холодного арктического воздуха.- Когда в наши двери начнет стучаться весна?- Это сложно сказать, потому что прогностические модели даже первых чисел марта очень противоречивы в своих оценках.- То, что происходит, вписываются в концепцию глобального потепления? Известный критик этой теории экс-президент США Дональд Трамп ругался у себя в “Твиттере”: мол, и где же ваше глобальное потепление?- Глобальное потепление - это длительный климатический процесс. То что мы наблюдаем, это, конечно, явление совершенно иного порядка. Даже в периоды глобального потепления температура воздуха в отдельные месяцы может колебаться и быть, как выше, так и ниже нормы. Но это не значит, что глобальное потепление остановилось. Потому что климатические процессы надо рассматривать в масштабах всего глобуса на значительном временном интервале - например, на интервале года. Последние годы у нас средняя суточная температура в средних широтах оказывалась выше, чем климатические нормы за последние 60 лет.- Что происходит на планете с точки зрения погодной кухни? Это ведь не только у нас погодный апокалипсис - морозы и снегопады парализовали США, страны Европы...- Еще у советских ученых была теория о том, что у нас, по крайней мере, в Северном полушарии наблюдается присутствие нескольких климатических эпох. Есть эпоха зонального переноса, когда перенос воздушных масс идет параллельно широтным кругам с Запада на Восток. Но когда возникают нарушения зональных переносов, в воздухе над нами возникают, так называемые, Волны Россби (это гигантские изгибы высотных ветров) и теплый воздух Атлантики или Средиземноморья проникает далеко на север.Начинается эпоха меридиональных процессов - она сопровождается резкими изменениями погоды. Похоже это работает и Западном полушарии, где находятся США. В этом году этот процесс особенно хорошо можно наблюдать в Западной Европе: этой зимой у них долго наблюдалась очень теплая погода и постоянно переписывались температурные рекорды.В Испании, например, в начале февраля столбик термометра поднимался до +26 градусов, и все думали, что зиме конец. Этот воздух шел по меридиану с африканских пустынь. Затем пришла глубокая ложбина и через Англию на Испанию стал проникать холодный арктический воздух. Жители Барселоны с удивлением увидели на улицах снег. Что является толчком к нарушению зонального переноса и установлению меридионального переноса? На этот вопрос должны ответить ученые. Существуют разные гипотезы, которые учитывают и астрономические и гравитационные факторы. Но факт остается фактом, мы существуем с вами в новой климатической эпохе.- Морозы и снег в Москве - это нечто из ряда вон или мы просто забыли, что такое русская зима?- Да, последние годы разбаловали москвичей практически европейской зимой. Природа напомнила, что мы все-таки живем в России. У человечества просто очень короткая память. Все это уже было когда-то. Если вспомнить 30-е годы прошлого века, то Северный ледовитый океан был мало покрыт льдом и суда могли пройти по Северному морскому пути. Потом настала эпоха, когда ледовитость океана увеличилась. Сейчас снова настала эпоха, когда Северный ледовитый океан долгое время был открыт для мореплавания. Вот, такие процессы происходят в результате смен климатических эпох.