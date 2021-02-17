Как начать бизнес на пенсии: три реальные истории успеха

Никаких специальных льгот для предпринимателей-пенсионеров законодательство не предусматривает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАКОНЕЦ-ТО СТАЛА ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ»

Соседку Галину не узнать. Всегда неброско одетая, сосредоточенная и спешащая, она за последние год-полтора преобразилась. Теперь это ухоженная, неторопливая и уверенная в себе модница.

- Шикарно выглядишь - замуж вышла? - интересуюсь с профессиональной прямотой.

- Ага, - смеется. - Вышла. На пенсию.

Без работы деятельная женщина сидеть не могла, да и на одну пенсию, пусть даже московскую, прожить сложновато. А работать «на дядю» больше не хотелось. Активно зазывают пенсионерок в сетевой маркетинг, в разные строительные кооперативы - сулят годовой доход до 30%. Но, вникнув в детали, Галина усомнилась: скорее прогоришь, чем разбогатеешь.

В интернете наткнулась на старую статью в «Комсомолке», как москвичи сдавали квартиры футбольным болельщикам (во время чемпионата мира) - весело и прибыльно. Вот это мое, решила женщина.

Сняла в столичном микрорайоне Коммунарка несколько квартир, освежила ремонт, навела красоту и стала пересдавать их посуточно.

Вообще-то этот прибыльный когда-то бизнес во время пандемии сильно просел - туристов-то поубавилось. Но Галина верно выбрала место: Коммунарка - это сейчас передний край борьбы с коронавирусом, здесь развернут главный госпиталь. Тут и медики, и родственники больных. Ну и те, кто просто покупает квартиры в Новой Москве - им же нужно где-то переждать, пока в новостройке закончится ремонт.

Сейчас у Галины доход около 100 тысяч в месяц - в полтора раза больше, чем на бывшей работе. Для уборки и приема гостей наняла девушку из Бишкека, сама только контролирует.

- Раньше я за две копейки света божьего не видела, сейчас наконец-то живу для себя, - довольна бизнесвумен. - Откроют границы - на Бали поеду.

Раньше за две копейки света божьего не видела, сейчас наконец-то живу для себя. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СУДЬБА ПОЛКОВНИКА ХРАНИЛА

История с Галиной - это то, что называется прыжок в сторону. Логичнее, когда люди после нескольких десятилетий работы по найму начинают свой бизнес в знакомой сфере.

- Идея родилась, когда я еще носил погоны, - рассказал «КП» основатель компании ЮБИКС полковник ФСБ в отставке Максим Мельничук. - Приходили предприниматели, опасающиеся рейдерских захватов, мошеннических схем. Мы проверяли ситуацию, иногда давали совет, как сделать так, чтобы никто ничего не «откусил». Мне это показалось интересным — не дожидаться, пока человек станет жертвой преступления, а заранее помочь ему защититься.

Через год у Максима как раз набиралось 20 лет выслуги, можно было уже выходить на пенсию, и он открыл собственное дело.

- Оказалось, что на рынке очень мало компаний, работающих в сфере безопасности бизнеса, - говорит Максим. - А мы еще добавили защиту от хакерских атак и кадровую безопасность - это вообще библиотека приключений. Проверка сотрудников, в том числе и на полиграфе, выявление кротов от конкурирующих компаний или тех, кто выдает информацию конкурентам. В общем, азарта не меньше, чем на прежней службе.

ВНЕШТОРГ ЗАКРЫТ. УШЛА НА СТРОЙКУ

А иногда история успеха начинается с хобби.

- Я работала в крупных компаниях, руководила отделами внешнеэкономической деятельности - таможня, акцизы, логистика, - рассказала «КП» член интернет-группы 50+, владелица строительного бизнеса Каролина Макеева. - Но была у меня и вторая жизнь: когда дома затевался ремонт, это моя стихия - я вникала во все вопросы. Один прораб просто ошалел от того, как я разбираюсь в технических деталях и быстро считаю в уме. А у меня физматшкола за плечами и математическое университетское образование. Пригласил меня к себе - вместе квартирным ремонтом заниматься. Посмеялась - своей работы хватало.

Но «Вторая жизнь» не отпускала.

- Через несколько лет купила квартиру в новостройке, - продолжает Каролина. - Тщательно подбирала рабочих, все грамотно у меня сделали - и не хотят расходиться. Хорошая, говорят, у нас бригада получилась, давайте еще с вами поработаем. Ладно - повесила объявление прямо у себя в подъезде. Заказы пошли - успевай поворачиваться. А тут санкции начались, внешняя торговля сократилась - и я решилась полностью уйти в строительный бизнес. Это 5 лет назад было. Зарегистрировала фирму, у меня человек сто уже работают, стали мы субподрядчиками известной строительной компании, занимаемся отделочными работами в многоквартирных домах.

Вроде полный порядок - масштаб, уважение, заработок. Единственное, к чему Каролина никак не может привыкнуть, это к «их нравам».

- Чтобы было качественно и в срок, на массовых стройках никак не обойтись без луженой глотки и ненормативной лексики, - жалуется женщина. - Я научилась, но мне это не нравится… Гораздо спокойнее работать на эксклюзивных объектах.

Байки психолога

Спасите, доктор: дети прибыль отбирают!

Нередки случаи, когда люди, оказавшись на пенсии, вдруг делали крутой поворот и достигали таких успехов, о которых прежде и не мечтали. Только вместе с успехами к ним приходили и новые проблемы.

Известный психолог, частый гость «Радио КП» (97,2 FM) Андрей Зберовский поведал две истории, достойные телесериала.

- Пришел ко мне на прием мужчина, всю жизнь отработал шофером, - начал Зберовский. - Выйдя на пенсию, стал шить чехлы для автомобильных кресел. Хорошо зарабатывал, за границу стал ездить, дорогой внедорожник купил. Но вдруг объявился сын от первого брака. Мужчина, надо сказать, алименты платил, но жизнью парня особо не интересовался, и они долгие годы не знались. А тут сын увидел папины метаморфозы и стал проситься в долю. Другие дети, прознав это, тоже захотели - чем мы хуже. Вот мужчина и пришел посоветоваться, как быть. В итоге решил никому ничего не давать - пусть сами зарабатывают.

А вот другой случай - как успешный бизнес чуть не разрушил семью.

- У пенсионерки-учительницы обнаружилась онкология, женщину прооперировали, но она все равно готовилась к худшему, - продолжает психолог. - Чтобы как-то отвлечь, дочь купила ей дом за городом, Простоквашино такое. Приобрела несколько симпатичных кошек и собак. Животные весело носились по большому участку, пожилая женщина смотрела на них и тихо радовалась. Пошло потомство. Кто-то из соседей увидел, умилился, попросил продать.

Потом другой. Женщины видят такое дело - стали уже и сами искать покупателей. Деньги потекли рекой, болезни след простыл, пенсионерка воспряла - живи и радуйся, расширяй бизнес. Единственная проблема - муж дочери не хотел переезжать в деревню, а его жена отказывалась возвращаться в город: не хотела менять уклад, который так нравился маме. Над семьей нависла угроза развода, но мы вместе нашли решение: муж оставил свою работу и стал представителем питомника в городе, по совместительству курьером - возил щенков и котят покупателям.

СОВЕТЫ «КП»

Как открыть свое дело

Работой с предпринимателями занимаются местные власти. В Москве, например, это ГБУ «Малый бизнес Москвы» при правительстве Москвы, сайт mbm.mos.ru. Отделения расположены в каждом округе, плюс еще представители сидят в головных офисах МФЦ.

- Как самозанятый вы можете зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог», а если хотите открыть ИП, то мы поможем, - пояснили в одном из офисов МФО, куда корреспондент «КП» обратился под видом делового пенсионера. - Достаточно принести нотариально заверенную копию паспорта и назвать свой ИНН, все остальное мы сделаем сами.

Кредиты для взрослых

- Предприниматели, занимающиеся малым и средним бизнесом, могут воспользоваться нашим порталом Бизнес-навигатор МСП, - сообщили «КП» в АО «Корпорация МСП». - С его помощью можно создавать и развивать свой бизнес, получать информацию о мерах господдержки, определить рыночную нишу, подобрать помещение, найти заказчиков, проверить контрагентов.

Среди кредитных продуктов МСП Банка есть и специальный кредит для предпринимателей от 45 до 65 лет - он называется «Серебряный бизнес». Ставка от 7% годовых, срок - до 36 месяцев. По итогам 2020 года таких кредитов предоставлено более 4,6 млрд рублей, это в два с лишним раза больше, чем в 2019 г. Большинство клиентов МСП Банка в «серебряном возрасте» - это представители сферы торговли (48%) и услуг (36%).

СПРАВКА «КП»

Это нужно знать

Никаких специальных льгот для предпринимателей-пенсионеров законодательство не предусматривает. Все налоги - на общих основаниях. Для самозанятых 4% (при работе с физлицами) или 6% (с юрлицами). Для ИП - 6% по упрощенной системе.

Пенсионеры - ИП должны делать отчисления в Пенсионный фонд (32 448 руб., если доход не превысил 300 тыс. руб.) и в Фонд социального страхования (8426 руб.). При этом у индивидуального предпринимателя будет расти число пенсионных баллов, но размер пенсии пересчитают только после закрытия ИП - все по аналогии с работающими пенсионерами.

Если пенсионер получает социальную доплату от региона, то, став ИП и делая выплаты в Пенсионный фонд, он лишится этих надбавок. А вот самозанятые, не делающие отчислений в ПФР, сохраняют социальные надбавки - такое пояснение есть на сайте ФНС nalog.ru.