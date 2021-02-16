Ледяной февраль-2021: Европа замерзает, в США появились первые жертвы аномальных холодов

В Амстердаме в кои-то веки зимой замерзли речные каналы. Фото: REUTERS

В Германии необычно сильные для этой части Европы холода держатся уже непривычно долго. В Берлине замерзли все каналы и другие водоемы. И уставшие от локдауна горожане получили возможность заняться катанием на коньках. Правда, делать этого они не могут на реке Шпрее, протекающей через немецкую столицу, поскольку на нее впервые за долгие годы вывели ледоколы, чтобы освободить ее для прохода судов.

Экстремально сильные морозы наблюдаются и в Польше, замерзло даже Балтийское море, чего не случалось уже несколько десятилетий. Точнее, побережье Балтики может замерзать зимой, но севернее, в Скандинавии. Для поляков же толстый слой льда у морского берега – явление непривычное.

Холодный фронт «Медея» накрыл Грецию, принеся в Афины мороз и снегопад. Снег накрыл греческую столицу, создав массу хлопот для коммунальных служб, почти не имеющих опыта борьбы со снежными завалами. В результате, на дорогах – заторы и пробки.

Непогода не обошла и Турцию. Много снега выпало в Стамбуле. В городских школах отменили занятия, прервано паромное сообщение между европейской и азиатской частями города. Десятки рейсов задержаны в аэропорту им. Ататюрка – крупнейшем стыковочном узле Европе.

Холод движется в направлении Израиля, где уже начались буря и дождь, которые усилятся этой ночью. На фоне понижения температуры ожидается, что на Голанских высотах и в Иерусалиме выпадет снег, что происходит на Святой земле крайне редко.

Наиболее сложная ситуация – в США, где в ряде штатов отрицательные температуры побили все рекорды. В Техасе из-за морозов объявлена чрезвычайная ситуация: в этот штате зимний шторм не прекращается уже неделю. В Хьюстоне -8 градусов по Цельсию зафиксировали впервые с 1905 года. А в городе Норт-Платт (штат Небраска) -33 по Цельсию – впервые с 1881 года. Жертвами аномальных морозов и снегопадов в США стали уже 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весны не будет: в снегопадах и морозах в Москве виновата смена климатических эпох

Метеорологи считают, что зима не уйдет из Москвы даже в первых числах марта (подробности)