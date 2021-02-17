Вопрос дня: Какой любимый стих вашего детства? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ДРОЗДОВ, глава комикс-центра библиотеки им. Ахматовой:

- Да вся классика: и «Бычок», и «Таня». Еще «Целый час из пластилина что-то лепит наша Нина» - но это не Барто. А вот ее «Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка» - для меня это был ожог. Оставить игрушку - равносильно трагедии. Кстати, однажды Барто ввалилась на съезд литераторов СССР и, размахивая комиксами, заявила: вот как надо издавать мои стихи! Она была сторонницей графических адаптаций, знала, что такое.

Сергей РОСТ, актер и режиссер:

- Дочери Алисе больше всего нравились стихи Корнея Чуковского. История борьбы Айболита и Бармалея - совершенно гениальная вещь. Как и история крокодила, который солнце проглотил.

Гедиминас ТАРАНДА, президент балетного фестиваля «Гран па»:

- Папа мне прочитал еще до школы, и я запомнил стихотворение, которое и стало моим любимым в детстве. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». Я не шучу. Лермонтов - поэт юных, которые хотят что-то изменить. Я не так много знаю наизусть, но был педагог литературы в Воронеже, он открыл нам смысл поэзии. И мы поняли, что поэтом может быть только человек с мощным ассоциативным мышлением.

Майя ЛОМИДЗЕ, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Обожала английские стихи в переводе Самуила Маршака: «Робин Бобин Барабек скушал сотню человек», или «Старый дедушка Коль был веселый король», или «Скрюченные мышки в скрюченном домишке». Этот маршаковский сборник сохранился, дома лежит. Вообще не понимаю, как можно книжки выбрасывать, тем более книжки из детства.

Елена ГЕРИНАС, зав. библиотекой, «девочка с шоколадки «Аленка»:

- «Идет бычок качается, вздыхает на ходу» и «Наша Таня громко плачет». Я прочла своим детям, наверное, всю Агнию Барто. И Маршака. А еще Юрия Олешу - «Три толстяка» и гайдаровского «Мальчиша-Кибальчиша».

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Ничего нет лучше Чуковского, и, надеюсь, любовь к животным детям привили в том числе стихи Корнея Ивановича.

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