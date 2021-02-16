Политолог: Если олигархам будет выгодна война на Донбассе — они ее начнут

Анатолий Шарий: "Теперь мне не надо лишний раз доказывать в Евросоюзе, что все дела на меня — чистая политика". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лидер «Партии Шария», известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий попал под пресс Службы безопасности Украины. СБУ подозревает, что Шарий совершил государственную измену. Он не только разместил на своем Ютуб-канале карту Украины без Крыма и части Донбасса, но и высказывает свое критическое мнение о ситуации в незалежной, в том числе в спецслужбах, российским телеканалам.

Сам оппозиционный политик и журналист «выразил благодарность» СБУ за то, что ему предъявили подозрение в измене опять-таки посредством соцсетей.

- Теперь мне не надо лишний раз доказывать в Евросоюзе, что все дела на меня — чистая политика, - написал Шарий. И добавил в эфире России 24, характеризуя отношение к лидеру страны: «Зеленский — психически больной идиот».

Попытка «заглушить» одного из самых популярных (и остро критичных) блогеров страны, закрытие трех телеканалов, представляющих разные точки зрения, давление на оппозиционных депутатов — не является ли все это звеньями одной цепи? Которая ведет к возобновлению войны на юго-востоке страны?

Об этом "КП" спросила известного политолога, главу Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

ПРЕДВОЕННАЯ ЗАЧИСТКА ?

- Есть ли ощущение, что Киев давит тех, кто высказывает отличную от официальной точку зрения, чтобы зачистить информационную поляну накануне войны?

- Против войны на Донбассе большая часть тех, кто страдает от утраты свободы слова, не выступают. Значительная часть антивоенных настроений связанна именно с поражениями Киева на юго-востоке.

- Зеленский приходил с лозунгом «мир на Донбассе».

- Посмотрите на предпочтения тех, кто его поддерживал. То есть как будто голосовавших за мир на юго-востоке. Вы обнаружите, что половина из них голосовали не просто за прекращение войны. Они - за мир на условиях Киева!

- То есть за войну?

- Не вижу, чтобы против Зеленского начали выступать бы так же , как выступали против Порошенко после поражений на Донбассе. А разве критики президента и войны исчезнут с «зажимом» оппозиционных СМИ? Все обо всем будут прекрасно знать.

Политолог, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Фото: Дарья ИСАЕВА

- Но даже Порошекно не закрывал каналы и не толкал открыто СБУ против журналистов- «госизменщиков».

- Порошенко после поражения на Донбасе в марте 2015 едва не оказался жертвой госпереворота со стороны Коломойского, которого только США остановили. Коломойский американцам поверил - и Порошенко добивать не стал. Хотя формальной причиной был дележ в сырьевой сфере, но силы, собиравшиеся свергнуть Порошенко, ненавидели его именно за поражение. И если бы даже всем СМИ тогда как то попытались заткнуть рты, народ бы все знал и так. И слухи о поражениях были бы только больше. И более паническими.

- То есть, Зеленский закрывая ряд каналов и «прикрывая» блогеров, не готовится к войне?

- Не думаю. Ну разве что к информационной. Кстати, телеканал «Наш» выступает с тех же позиций, что и три закрытых телеканала, к нему их аудитория перетекает. Тут не столько попытка ликвидировать свободу слова, сколько попытка продемонстрировать политическим оппонентам, что никто их не пустит к власти. Ведь подверглись атаке каналы, за которым стояли Медведчук, хотя они и не ему принадлежали…

НЕ ПУСТИТЬ К ВЛАСТИ!

- Значит, дело в политических войнах?

- Ну в это же время начала расти популярность «Оппозиционной партии — За жизнь», а «Слуги народа» падать. Почему Зеленский не закрыл каналы на основании закона, через суд? Отчего он сделал это неконституционным способом — решением Совбеза и Указом президента?

- Почему?

- Нагло растоптали конституцию, чтобы показать политическим оппонентам - мы вас к власти не пустим. Власть будет у тех, у кого будет вооруженная сила.