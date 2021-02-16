Политолог: Если олигархам будет выгодна война на Донбассе — они ее начнут

Анатолий Шарий: "Теперь мне не надо лишний раз доказывать в Евросоюзе, что все дела на меня — чистая политика". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лидер «Партии Шария», известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий попал под пресс Службы безопасности Украины. СБУ подозревает, что Шарий совершил государственную измену. Он не только разместил на своем Ютуб-канале карту Украины без Крыма и части Донбасса, но и высказывает свое критическое мнение о ситуации в незалежной, в том числе в спецслужбах, российским телеканалам.

Сам оппозиционный политик и журналист «выразил благодарность» СБУ за то, что ему предъявили подозрение в измене опять-таки посредством соцсетей.

- Теперь мне не надо лишний раз доказывать в Евросоюзе, что все дела на меня — чистая политика, - написал Шарий. И добавил в эфире России 24, характеризуя отношение к лидеру страны: «Зеленский — психически больной идиот».

Попытка «заглушить» одного из самых популярных (и остро критичных) блогеров страны, закрытие трех телеканалов, представляющих разные точки зрения, давление на оппозиционных депутатов — не является ли все это звеньями одной цепи? Которая ведет к возобновлению войны на юго-востоке страны?

Об этом "КП" спросила известного политолога, главу Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

ПРЕДВОЕННАЯ ЗАЧИСТКА ?

- Есть ли ощущение, что Киев давит тех, кто высказывает отличную от официальной точку зрения, чтобы зачистить информационную поляну накануне войны?

- Против войны на Донбассе большая часть тех, кто страдает от утраты свободы слова, не выступают. Значительная часть антивоенных настроений связанна именно с поражениями Киева на юго-востоке.

- Зеленский приходил с лозунгом «мир на Донбассе».

- Посмотрите на предпочтения тех, кто его поддерживал. То есть как будто голосовавших за мир на юго-востоке. Вы обнаружите, что половина из них голосовали не просто за прекращение войны. Они - за мир на условиях Киева!

- То есть за войну?

- Не вижу, чтобы против Зеленского начали выступать бы так же , как выступали против Порошенко после поражений на Донбассе. А разве критики президента и войны исчезнут с «зажимом» оппозиционных СМИ? Все обо всем будут прекрасно знать.

Политолог, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Фото: Дарья ИСАЕВА

- Но даже Порошекно не закрывал каналы и не толкал открыто СБУ против журналистов- «госизменщиков».

- Порошенко после поражения на Донбасе в марте 2015 едва не оказался жертвой госпереворота со стороны Коломойского, которого только США остановили. Коломойский американцам поверил - и Порошенко добивать не стал. Хотя формальной причиной был дележ в сырьевой сфере, но силы, собиравшиеся свергнуть Порошенко, ненавидели его именно за поражение. И если бы даже всем СМИ тогда как то попытались заткнуть рты, народ бы все знал и так. И слухи о поражениях были бы только больше. И более паническими.

- То есть, Зеленский закрывая ряд каналов и «прикрывая» блогеров, не готовится к войне?

- Не думаю. Ну разве что к информационной. Кстати, телеканал «Наш» выступает с тех же позиций, что и три закрытых телеканала, к нему их аудитория перетекает. Тут не столько попытка ликвидировать свободу слова, сколько попытка продемонстрировать политическим оппонентам, что никто их не пустит к власти. Ведь подверглись атаке каналы, за которым стояли Медведчук, хотя они и не ему принадлежали…

НЕ ПУСТИТЬ К ВЛАСТИ!

- Значит, дело в политических войнах?

- Ну в это же время начала расти популярность «Оппозиционной партии — За жизнь», а «Слуги народа» падать. Почему Зеленский не закрыл каналы на основании закона, через суд? Отчего он сделал это неконституционным способом — решением Совбеза и Указом президента?

- Почему?

- Нагло растоптали конституцию, чтобы показать политическим оппонентам - мы вас к власти не пустим. Власть будет у тех, у кого будет вооруженная сила.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Пока показали «силу» президента и Совбеза...

- Как только были закрыты телеканалы, на Украине стали разглагольствовать о следующей жертве преследований за свободу слова. И это… Порошенко!

- Это как?

- Бывший президент выступает за войну, с радикально-националистических позиций. Но посмотрите, куда уходит электорат Зеленского? К ОПЗЖ Медведчука и к Евросолидарности Порошенко. К партиям, которые уже обошли «Слугу народа». И Зеленский наносит удары. Первый — по условному левому флангу, Медведчуку с его ОПЗЖ. Второй — по правому флангу. По радикалам Порошенко. И сам Зеленский сегодня претендует на тот же электорат, на который претендует Порошенко. На националистов. Но на Порошенко Зеленскому давить сложнее.

- Тяжеловес?

- Порошенко опирается на вооруженные националистические банды, на которые сейчас уже хотел бы опереться и Зеленский. У Порошенко сегодня достаточная поддержка на правом фланге, чтобы получить власть.

- То есть, идет борьба не за то, будет ли война в Донбассе и в какой форме?

- Не за это, хотя в рамках внутреннего противостояния украинская власть может решиться и на радикализацию ситуации в Донбассе. Это было бы логично, но...

- Но?…

-… Они все равно боятся. Потому что не уверены, удастся ли им остановить вовремя развитие ситуации. В общем, главная задача не в том, чтобы обеспечить условия для войны в Донбассе. Главное - обеспечить приоритеты во внутриполитическом противостоянии. Показать — уничтожать будем всякого, кто может замахнуться на власть.

БЛОГЕР КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

- «Партия Шария» и ее лидер, которого хотят посадить, в этом раскладе какую роль играет?

- «Партия Шария» создавалась примерно тогда же, когда раскручивался проект Зеленского. И были подозрения, что аполитичный блогер Шарий станет одним из политических лидеров не без подсказки тех же людей, которые раскручивали проект сегодняшнего президента Украины. В плане проектном они весьма похожи друг на друга.

- Но «Партия Шария» менее успешна чем «Слуга народа», она даже в Раду не прошла?

- Его партия до начала выборов мало чем отличалась от «Слуги народа». Ведь до того, как Зеленский был выставлен в качестве кандидата в президенты, в политическом мире Украины он был никем. Не попадал в списки влиятельных политических персон, способных баллотироваться на пост главы страны. Не могу утверждать, что Шария сейчас легко раскрутить после успеха Зеленского. Но может ли быть ставка тех, кто влияет на принятие решений, перенесена на Шария? Как минимум это может оказаться одним из рычагов влияния.

- Поясните.

- Допустим, мне надо с политической арены Украины убрать Медведчука. Смотрю — куда пойдет его электорат? А выбор то не богат! С более-менее похожей программой там крутятся только Мураев с партией «НАШИ», от которого эти люди в свое время уже уходили, Оппозиционный блок и «Партия Шария». Учитывая, что Оппозиционный блок — проект Ахметова, то в качестве наследующего Медведчуку остается только Шарий. Лишь к нему идти электорату ОПЗЖ. Ведь если пойти к Оппозиционному блоку, то угодишь в гостеприимные руки олигарха Ахметова. А, значит, того же Зеленского.

- Если СБУ доведет дело о госизмене Шария до суда — его же посадят лет на 15?

- Для этого его надо поймать, Не думаю, что он сейчас поедет на Украину. Внутри Украины есть силы, которые могут придти и предложить народу, в общем, лозунги схожие с лозунгами Зеленского. Но и у Медведчука они окажутся так же не реализуемы, как и у Зеленского. И в новом лидере точно так же быстро разочаруются, как и в нынешнем. Сейчас есть олигархический консенсус по поводу Порошенко - и другой консенсус по поводу Зеленского. И между группами идет жесткая политическая борьба. И в рамках этой борьбы они уже растоптали конституцию.

А война для них — дело десятое. Если она им будет выгодна - они ее начнут, если не выгодна — не начнут.

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