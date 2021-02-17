В NASA показали место посадки марсохода «Настойчивость»

Аппарат с марсоходом на борту вот-вот устремится к поверхности Красной планеты.

Запланировано, что марсоход Perseverance (Настойчивость) сядет в кратере Езеро (Jezero Crater), который образовался на месте дельты древней марсианской реки, впадавшей в имевшееся тут озеро. В NASA показали снимки предполагаемого места посадки. Не столь уж далеко от него находятся другие земные аппараты, прибывшие на Марс раньше. В том числе и активно работающий сейчас марсоход Curiosity.

Этапы посадки - "семь минут ужаса", как их называют.

Новый марсоход располложится рядом с предшественниками.

Предполагаемое место посадки.

Место посадки находится в экваториальной области Марса.

«Настойчивость» оснащен приборами для поиска следов былой жизни на Марсе. Передвигаясь, марсоход соберет образцы грунта, которые будут доставлены на Землю первыми же возвращаемыми аппаратами. В NASA хотели бы еще и оценить, как можно точнее, насколько соседняя планета пригодна для жизни будущих переселенцев – в том смысле, смогут ли они использовать местные ресурсы для обустройства там.

Так выглядит марсоход Perseverance (Настойчивость).

Разведывать маршруты передвижения и «осматриваться» будет дрон Ingenuity – эдакий небольшой вертолет, который, как обещают специалисты, сможет летать в разреженной атмосфере Марса.