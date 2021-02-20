«Идеальный хищник»: является ли переход на зеленую энергетику заговором против нашей планеты

Оказывается, зеленая энергетика не так уж и полезна для природы. Фото: Patrick PLEUL/Global Look Press

Вы хотите дышать свежим воздухом? Хотите, чтобы птички пели вам красивые песни, а не давились астматическим кашлем? Хотите спасти планету от страшного глобального потепления? Тогда выливайте нефть на помойку истории, закрывайте атомные и газовые электростанции и скорее ставьте солнечные панели с ветряками! Ведь возобновляемая энергетика не сжигает мегатонны углеводородов и не коптит воздух проклятым СО2. Об этом знают все, да и как не знать, когда экологи вещают об этом на каждом углу.

Но есть и другие экологи. Которые не кричат об очищающем эффекте зеленых технологий, а садятся за компьютер и подсчитывают реальную пользу. А заодно и ущерб. И хватаются за голову.

Солнце скрылось в облаках

В прошлом месяце Россия отправила в Европу 19,4 млрд кубов газа - рекордный объем для января. Это на 45% больше, чем в январе 2020 года. Кто там говорил, что им газопровод «Северный поток-2» не нужен?

Без нашего газа Европе не обойтись. И не только газа - в январе в Евросоюзе взлетел спрос еще и на уголь. Почему? Да потому что альтернативная энергетика подвела.

- Если сравнивать с январем 2020 года, в прошлом месяце производство солнечной электроэнергии в Германии снизилось в два раза, а ветровой - на треть, - говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Но электроэнергия - продукт, который надо производить в тех объемах, которые необходимы прямо сейчас. И мы не можем усилить ветер или интенсивность солнечного свечения. Поэтому Евросоюзу пришлось закупать сырье и нагружать угольные и газовые электростанции, чтобы компенсировать потери энергии от возобновляемых источников. В этом и состоит главная проблема возобновляемой энергетики - ею очень сложно управлять.

Казалось бы, ну пожгут немного уголь, а потом подует ветер, выглянет солнце - и в дома хлынет не «грязное», а зеленое электричество. Но не все так просто.

«Необходимость приспосабливать процесс получения энергии к капризам погоды делает его менее эффективным, что увеличивает расход энергии и количество выбросов углекислого газа», - пишет в своем бестселлере «Моральные аргументы в пользу ископаемого топлива» Алекс Эпштейн, президент американского Центра индустриального прогресса.

Иными словами, развивая чистую энергию, вы не можете отказаться от грязной. На Западе мечтают закрыть как можно больше газовых и особенно угольных ТЭЦ - самых губительных для экологии. Но не могут: кто-то должен страховать ветряные и солнечные электростанции, когда нет ветра и солнца. А для этого, пишет Эпштейн, угольные электростанции нужно поддерживать в состоянии готовности. То есть постоянно подкладывать в топку уголька (а в атмосферу - углекислого газа), чтобы при необходимости электростанцию можно было быстро раскочегарить и города не остались без электричества. Именно так альтернативные источники увеличивают выбросы CO2. Как тебе такое, Грета Тунберг?

Птичек жалко

Ветряные и солнечные электростанции и правда выглядят чище некуда: не дымят, не чадят, воздух не портят. Но если копнуть поглубже и рассмотреть весь их жизненный цикл, вскроются интересные факты и цифры.

- Оборудование для солнечных и ветровых электростанций производят из материалов, которые добываются в очень неэкологичных условиях. Для их производства нужно, например, огромное количество серной кислоты - самая «экологичная» вещь! - говорит Александр Фролов.

По данным американской исследовательской организаци