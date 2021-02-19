«Не могу убить твоего ребенка - прощай!»: Тайная подруга Владимира Высоцкого ушла от него, чтобы подарить жизнь дочери

По Высоцкому женщины с ума сходили. Но главной женщиной его жизни была Таня Иваненко

Актрисы Татьяны Иваненко не стало в начале февраля. Ее тело нашли близкие лишь на пятый день после смерти. А ведь когда-то о романе Татьяны Иваненко с Владимиром Высоцким судачила вся театральная тусовка.

- По Высоцкому женщины с ума сходили, клали в почтовые ящики обручальные кольца с записками: «Я тебя хочу». Но главной женщиной его жизни была Таня Иваненко, - рассказывал «КП» режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. - И она преданно, самоотверженно любила Володю. Загоралась и трепетала от одного его случайного прикосновения, готова была половичком стелиться перед ним.

Мучительный треугольник

- У моей дочки и Высоцкого был гражданский брак, - признавалась «КП» мама Татьяны Иваненко Нина Панченко. - Когда Таня с ним жила, он уже сильно выпивал. Таня и Володя любили друг друга. А потом вдруг появилась Марина Влади. Пришла в театр, увидела Высоцкого, влюбила в себя. И все пошло кувырком. Потому что она богатая. А дочка что же моя? Она ему всегда говорила: «Володя, я тебе колеса-то к машине не могу купить, не то что...» А Влади была обеспеченной женщиной. Как только он первый раз ее увидел, она сразу машину к подъезду, и пошло-поехало. Марина стала возить его по всем странам.

- Володя понимал, что мучает Татьяну. Но не мог ее бросить, она страдала, - вспоминал Юнгвальд-Хилькевич. А друг барда Давид Карапетян рассказывал, что Высоцкий сетовал: мол, любит и Таню, и Влади. Говорил, вот бы жить с ними обеими.

Валерий Золотухин вспоминал: «1969 год. На одну из вечеринок в компанию попала, к немалому неудовольствию Высоцкого, Татьяна Иваненко. Увидев новое лицо, Влади изобразила радость: «Как хорошо, что вы пришли!..» Ей уже нашептали о присутствии в жизни Владимира некой актрисы Тани. А закончилась вечеринка традиционно - a’la russ, то бишь со скандалом. «Кухонные разборки» затеяла Иваненко, которая заявила Марине, что «ОН мой и вернется ко мне». Марина сказала, что от такого мужчины, как Володя, она не откажется, даже если ради этого придется лечь на рельсы.

- Ах так?! - взъярилась Татьяна. - Так я вам скажу: еще не родился мужчина, ради которого я сделала бы это!

Татьяну называли русской Брижит Бардо. Тем не менее она мало снималась в кино

«Твоего ребенка убить не могу»

- Если бы Володя остался с Таней, он бы прожил намного дольше, потому что она боролась с его загулами. А Влади - нет, - уверен Юнгвальд-Хилькевич. - Когда у Володи случались запои, Марина уходила на вечеринки. Ей там было интереснее, чем рядом с пьяным. Таня забеременела от него и решила рожать. Володя поставил ультиматум: если родишь - отношениям конец. Таня ответила: «Не могу твоего ребенка убить - прощай!» И действительно исчезла. Родила дочку Настю. Записала ее на свою фамилию.

- Когда у нее еще был маленький срок беременности, я ей говорила, мол, подумай двадцать раз, рожать ли от пьющего человека? Все-таки Володя очень пил, а дети рождаются от пьющих не очень здоровыми, - рассказывала «КП» Мария Кохановская, бывшая жена актера Игоря Кохановского, друга Высоцкого. - Он уже тогда мог и наркотики употреблять. К тому же Володя не хотел этого ребенка. Таня надеялась, что он признает дочку и вообще к ней вернется. Когда были похороны Высоцкого, дочка Настя пришла, вела себя достойно. И бывшая жена Володи Люся Абрамова подвела своих сыновей и сказала: «Это ваша сестра».

Ну а потом Таня пропала. Видимо, Высоцкий сильно ее ранил. Он ей сломал жизнь, по сути. В конце жизни Таня ни с кем не общалась. Она была нездоровой, и психически тоже. И ее затворничество - это было что-то болезненное. Сейчас Высоцкого все воспевают, а вообще-то пострадало все его близкое окружение. Начиная с экс-жены Люси Абрамовой. Володя по-человечески был очень специфичным. Не мог он ни с кем вместе жить. И с ним было невозможно жить.

- Для внебрачной дочки Иваненко Высоцкий не стал хорошим отцом?

- А он вообще ни для кого не был хорошим отцом! Даже для своих сыновей. Моя дочка - ровесница с Аркашей, сыном Высоцкого. Сколько раз я приглашала на детские дни рождения детей Володи. Говорила: «Володя, ну приведи своих мальчишек». Каждый раз отвечал: «Да ну их…» Ему это было неинтересно. И сын Аркаша не хотел с ним общаться после его развода с Люсей. Володя не годился для семейных отношений. И Марине Влади я об этом говорила. Бывало, в четыре утра звонок в дверь. На пороге Марина: «Маша, Володя меня выгнал!» Я ее, конечно, к нам пускала. Но говорила ей: «Марин, вот ты хотела русскую пьянь, богему - получай!» А она только свои прелестные брови поднимала. Она не понимала, как так можно - француженка, красавица, и он ее по пьяни вышибает на улицу! До последнего она не могла осознать, что не мог Володя ни с кем жить. Семья - это было не для него.

Дочь Тани Иваненко Арина - тайная внучка барда. Фото: Instagram.com

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Внучка выросла красавицей

Внебрачная дочь Высоцкого Анастасия родилась 26 сентября 1972 года. Фамилию она носит мамину. А отчество у нее от отца - Владимировна. Ей было восемь лет, когда умер Высоцкий. Окончила журфак МГУ, какое-то время работала на телеканале, потом в ведомственной газете, куда ее пристроила бабушка. Однажды призналась, что культа Высоцкого в ее семье нет. Была обижена за мать. Кстати, Татьяна Иваненко тоже никогда не знала своего родного отца.

- Муж был летчиком-испытателем, погиб на фронте, - рассказывала «КП» ее мама Нина Павловна. - Четыре месяца мы прожили, как началась война, которая нас и разлучила. Я писала ему, что беременна, но он так и не узнал, кто родился. Потом я малышку оставила с мамой в Москве и уехала на фронт. Работала машинисткой-стенографисткой лично у Рокоссовского. Печатала секретные сводки. За мной стал ухаживать разведчик Евгений, мой второй муж. Прожила с ним 49 лет, до его смерти.

Внучка Высоцкого Арина - дочь Насти - тоже выросла красавицей. Сейчас девушке 22 года. Она взяла себе псевдоним Сахарова, под которой публикует свои снимки в соцсетях. Выучилась на медика, работает в клинике.

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