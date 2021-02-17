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«Лишился дома и погряз в долгах»: Павел Прилучный потерял миллионы на разводе

Павлу Прилучному едва хватает денег на алименты детям
Игорь ПОЛЯКОВ
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Павел ушел из семьи к своей коллеге по театру Мирославе Карпович.

Павел ушел из семьи к своей коллеге по театру Мирославе Карпович.

Фото: Instagram.com

Расставшись прошлым летом со своей женой Агатой Муцениеце, звезда «Мажора» Павел Прилучный пустился, что называется, во все тяжкие. Артист всегда был не обделен женским вниманием и даже в браке заводил романы. И сейчас, проживая под одной крышей со своей подружкой Мирославой Карпович, позволяет себе отношения то с одной дамой, то с другой. Плюс ко всему артист не спешит расставаться с вредными привычками. Так, недавняя пьяная драка привела к тому, что у артиста был поврежден лицевой нерв.

Мирослава Карпович.

Мирослава Карпович.

Фото: Instagram.com

- Паша сейчас на себя мало похож. Возможно, понадобится пластика, чтобы он и дальше мог играть героев-любовников, - говорят друзья актера, показывая нам свежие фото Прилучного.

На снимках в помятом мужчине действительно сложно узнать знаменитого красавца.

- Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку.

Бывшая жена артиста Агата Муцениеце родила ему двоих детей.

Бывшая жена артиста Агата Муцениеце родила ему двоих детей.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Он говорит: «Можете считать, что Мира - няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают», - рассказывают друзья артиста.

Кроме того, развод нанес серьезный удар по финансам артиста.

Этот дом, в котором актер жил с женой и детьми, он выставил на продажу за 180 млн рублей.

Этот дом, в котором актер жил с женой и детьми, он выставил на продажу за 180 млн рублей.

Фото: YouTube

- Да, съемочный день у Паши стоит 500 тысяч рублей, но съемок сейчас практически нет. Пандемия... Из работы у Паши сейчас только театр остался. А надо платить по счетам, долгов море, - объясняет друг Прилучного. - Во-первых, на нем висит долг (около 10 миллионов рублей) за два автомобиля. Во-вторых, он съехал из своего загородного дома и выставил его на продажу, оценив в 180 миллионов рублей. Правда, особняк никто не покупает, слишком большая цена для кризисных времен. Паша сейчас живет с Мирославой в загородном доме своих друзей. И при этом Прилучный еще не погасил кредит за старый дом. Ему еще предстоит выплатить за него несколько десятков миллионов рублей.

У него были накопления (около 100 миллионов рублей), но он все инвестировал в совместный бизнес - проект с другом, который пока не принес ему прибыли. Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 100 тысяч рублей на детей.

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