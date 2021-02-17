«Лишился дома и погряз в долгах»: Павел Прилучный потерял миллионы на разводе

Павел ушел из семьи к своей коллеге по театру Мирославе Карпович. Фото: Instagram.com

Расставшись прошлым летом со своей женой Агатой Муцениеце, звезда «Мажора» Павел Прилучный пустился, что называется, во все тяжкие. Артист всегда был не обделен женским вниманием и даже в браке заводил романы. И сейчас, проживая под одной крышей со своей подружкой Мирославой Карпович, позволяет себе отношения то с одной дамой, то с другой. Плюс ко всему артист не спешит расставаться с вредными привычками. Так, недавняя пьяная драка привела к тому, что у артиста был поврежден лицевой нерв.

Мирослава Карпович. Фото: Instagram.com

- Паша сейчас на себя мало похож. Возможно, понадобится пластика, чтобы он и дальше мог играть героев-любовников, - говорят друзья актера, показывая нам свежие фото Прилучного.

На снимках в помятом мужчине действительно сложно узнать знаменитого красавца.

- Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку.

Бывшая жена артиста Агата Муцениеце родила ему двоих детей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Он говорит: «Можете считать, что Мира - няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают», - рассказывают друзья артиста.

Кроме того, развод нанес серьезный удар по финансам артиста.

Этот дом, в котором актер жил с женой и детьми, он выставил на продажу за 180 млн рублей. Фото: YouTube

- Да, съемочный день у Паши стоит 500 тысяч рублей, но съемок сейчас практически нет. Пандемия... Из работы у Паши сейчас только театр остался. А надо платить по счетам, долгов море, - объясняет друг Прилучного. - Во-первых, на нем висит долг (около 10 миллионов рублей) за два автомобиля. Во-вторых, он съехал из своего загородного дома и выставил его на продажу, оценив в 180 миллионов рублей. Правда, особняк никто не покупает, слишком большая цена для кризисных времен. Паша сейчас живет с Мирославой в загородном доме своих друзей. И при этом Прилучный еще не погасил кредит за старый дом. Ему еще предстоит выплатить за него несколько десятков миллионов рублей.

У него были накопления (около 100 миллионов рублей), но он все инвестировал в совместный бизнес - проект с другом, который пока не принес ему прибыли. Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 100 тысяч рублей на детей.

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