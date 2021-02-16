Что произошло с молодой женой умершего Бориса Грачевского

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со дня смерти Бориса Грачевского прошел месяц. Молодая вдова создателя "Ералаша" часто бывает на Троекуровском кладбище, где покоится ее супруг. Екатерина Белоцерковская не скрывает, что находится в ужасном состоянии.

Молодая жена Бориса Грачевского пока не в силах справиться со своей скорбью. Екатерина Белоцерковская после смерти мужа надеялась, что как-то сможет вернуться к нормальной жизни хотя бы ради сына Филиппа, которого она родила от мэтра в апреле 2020 года. Однако день ото дня 36-летней вдове становится только хуже.

"Говорят, что со временем будет легче... Но не мне... С каждым днем мне только хуже... Я пытаюсь... Но все тщетно...", - пишет она в блоге по совместной фотографией с Борисом Юрьевичем.

Женщину поддерживают друзья и знакомые. Не остается в стороне и вторая жена режиссера Анна Панасенко. Она написала под постом Екатерины кратко: "Держись".

Белоцерковская часто бывает на могиле Грачевского. Кажется, она выплакала все глаза. Вот и сейчас вдова посетила место захоронение режиссера, показав, как выглядит погост спустя месяц после похорон.

"Как мне хочется прижаться к тебе… Но теперь я могу прижаться только к холодной земле… Я всегда буду рядом, мой ангел", - обратилась Екатерина к любимому мужу.

В кадре заметно, что за могилой Грачевского тщательно ухаживают: земля аккуратно укрыта еловыми ветками, а сверху лежат охапки роз. На месте захоронения стоит фотография создателя "Ералаша" в черной рамке под стеклом.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года в больнице после заражения коронавирусом. У режиссера остались молодая супруга и четверо детей от разных браков. Белоцерковской пришлось срочно выходить на работу. Вдова недавно отправилась в первую после похорон мужа рабочую поездку. "Первый полет. Страшно. Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", - говорила актриса.