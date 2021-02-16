Михаил Дегтярёв: После встречи с президентом еду в аэропорт. Там у нас ураган... Очень сердце болит

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мы уже сообщали, во вторник, 16 февраля, Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Вскоре после этого я связался со своим давними Героем по телефону, чтобы узнать новые подробности...

- ... Алло! Михаил Владимирович, президент прервал репортаж из Кремля (встречу показывали по ТВ) на самом интересном месте. Он сказал: «А теперь мы поговорим, как будем решать вопросы, которые мы здесь с вами поставили». Долго еще потом продолжался разговор?

- Да я не засекал. Ну, прилично, с полчаса, мне кажется.

- Скажите, у вас это была первая встреча с президентом после вашего назначения?

- Ну, да, очная встреча - первая.

- Потому что тогда, в июле 2020-го, перед отправкой в Хабаровск, вы общались с президентом по ВКС (Видеоконференцсвязь.)

- Ну, да.

- Если не секрет, после того, как выключили камеры, беседа с президентом продолжалась в том же кабинете?

- В том же, конечно. Рабочий кабинет президента.

- Может быть, на обед куда пошли.

- Нет. Все, как положено, по-деловому, прием у Верховного главнокомандующего.

- Вы как Рамзан Кадыров - он всегда президента Владимира Путина, прежде всего, называет Верховным главнокомандующим. Скажите, а о чем шла речь?

- Речь шла о тех же вопросах, которые были в открытой части встречи, но уже с подробностями, с цифрами, с километрами, письмами, которые в адрес президента мной были подготовлены. Плюс - еще несколько тем я затронул.

- А каких?

- Во-первых, предложил Владимиру Владимировичу расширить льготную ипотеку дальневосточную, увеличить возраст тех, кому она полагается, до 45 лет и попробовать найти механизмы рефинансирования тем, кто ее взял ранее, по высоким процентам. Очень много обращений людей. Владимир Владимирович дал поручение разобраться, подготовиться. Такие вопросы быстро не решаются, но они были мной поставлены.

Еще вопрос - по ремонту кровель в школах. У нас таких 380 аварийных кровель в Хабаровском крае. Своими силами нам очень тяжело их отремонтировать. Их десятилетиями никто не делал.

На дороги денег попросил. Все как положено.

Плюс - предложил распространить режим Научно-технического центра (НТЦ) «Долина Менделеева» на Хабаровский край. У нас очень сильная научная школа в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске, и этот режим НТЦ, он нам очень подходит.

Есть предложение применить экстерриториальный принцип. Владимир Владимирович тут же расписал все письма, поручения. Будем теперь работать с соответствующими чиновниками.

Ну, и еще много разных тем, конечно, поднималось.

- По оборонке, наверное, тоже поговорили.

- Ну, не обо всем мы с вами можем говорить, конечно.

- А президент куда-то звонил при вас? Обычно так бывает – он куда-то звонит, кого-то вызывает, тут же даёт поручения.

- Не могу ничего комментировать.

- Скажите, вы уже скучаете по Хабаровску?

- У меня очень сердце болит. Я сейчас еду в аэропорт. Там у нас ураган, метель, очень тяжелая ситуация, снегопады. Я уже все поручения дал краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, она с утра без меня соберется, чтобы предпринять меры по поддержке наших муниципалитетов по проведению аварийных работ, по расчистке завалов.

И сразу с самолета поеду на рабочее место, буду в режиме ВКС соединяться и с МЧС, и с главами районов.

- А погода летная в Хабаровске?

- Возможны сложности. Очень надеюсь, что все будет хорошо и самолет приземлится вовремя на родной хабаровской земле.

- Я буду молиться... То есть вы сейчас в машине?

- Да, я еду на самолет.

- Я вам отправил и ссылку на сайт, где про вашу встречу с президентом написал, и полосу газетную, там фотка классная такая.

- Спасибо, Александр.

- А почему вы были такой серьезный? По-моему, только один раз улыбнулись. Вы волновались, что ли, сильно?

- Мне кажется, любой человек волнуется, когда попадает на прием к президенту. Нет таких людей, которые не волнуются. А если говорят, что не волнуются, я думаю, что они хитрят.

- Я никогда не волнуюсь, когда общаюсь с президентом, задаю ему вопросы

- Значит, вы хитрец, Александр.

- Да. Это тоже есть. Скажите, он сам дал понять, что все решили, счастливого пути – и пожал руку?

- Ну да, конечно, президент сам заканчивает встречи.

- Вы ему ничего, кроме писем, не привезли?

- Нет, всё по-деловому.

- Там фраза у меня в публикации: президент, похоже, был доволен докладом Дегтярева. Это правильно я написал, поправку не надо давать никакую в газету?

- Ну, я не знаю, Александр. Все, что сказано, все сказано. Работаем. У меня задача утилитарная – управлять Хабаровским краем, чтобы был порядок, чтобы все выплаты вовремя осуществлялись, чтобы тепло было в домах, чтобы наши дети учились. Я занимаюсь государственным управлением.

- Ну, и правильно делаете. А мы вам, надеюсь, помогаем, а не мешаем.

- Спасибо большое, Александр, вам и всем журналистам.

- Вы постарайтесь поспать в самолете.

- Ну, попробуем, конечно.