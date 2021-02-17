Пентагон располагает обломками НЛО

Теперь неизвестно – куда могли деться обломки НЛО, предоставленные для исследований Фото: Shutterstock

Британская газета The Sun опубликовала сенсационное заявление: «Американские военные хранят обломками НЛО и вот уже много лет проводят над ними испытания».

Журналисты оперируют не домыслами, а официальным ответом из Пентагона.

Исследователь Энтони Брагалия обратился в разведуправление Пентагона с просьбой предоставить всю подробную информацию об НЛО, которой располагает это управление, а также о фактах испытаний, проводимых американскими военными с обломками летающих тарелок.

Полученный ответ шокировал: на 154 страницах минобороны США представило результаты своих исследований, признав таким образом факт обладания им обломками НЛО.

Среди прочего в письме сообщается об экстраординарных возможностях материалов внеземного происхождения. Например, делать объекты невидимыми и даже замедлять скорость света.

Брагалия заявил The Sun, что американцы смогли узнать о материалах, «которые навсегда изменять нашу жизнь».

Он предполагает, что большая часть обломков попала в Пентагон в 1947 году, когда в штате Нью-Мексико произошла загадочная катастрофа. Очевидцы утверждают, что это был корабль пришельцев.

Однако, прямого указания на это в ответе Пентагона нет. Нет в нем и информации о химическом составе материалов, именах ученых и исследователей, работавших с ними.

Но Брагалия уверен, что в скором времени сможет удивить мир новыми сенсационными подробностями: американцы не стали скрывать, где проводились испытания с обломками НЛО. Все работы велись в ангарах компании Bigelow Aerospace, являющейся частными подрядчиком Пентагона. Но из-за эпидемии коронавируса руководство этой фирмы уволило весь персонал еще в марте прошлого года. Теперь неизвестно – куда могли деться обломки НЛО, предоставленные для исследований.

Брагалия смог найти несколько бывших сотрудников Bigelow Aerospace, но все они отказались от комментариев.