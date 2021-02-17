Михаил Дегтярёв - по пути в Хабаровск: В Советской Гавани беда у нас, ураган, снесло 12 кровель

Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мы уже рассказывали накануне - во вторник, 16 февраля, - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встречался в Кремле с Владимиром Путиным.

Кстати, очно - впервые, перед тем, как в июле прошлого года после назначения на нынешний пост Дегтярёв отправился в Хабаровск, с президентом они общались по ВКС (Видеоконференцсвязь.)

Пока глава региона ехал в аэропорт, он подробно рассказал нам, как проходила встреча с Путиным и какие вопросы обсуждались за закрытыми дверями.

В разговоре промелькнула и такая фраза: «У меня очень сердце болит... Там у нас ураган, метель, очень тяжелая ситуация, снегопады. Я уже все поручения дал краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, она с утра без меня соберется, чтобы предпринять меры по поддержке наших муниципалитетов по проведению аварийных работ, по расчистке завалов». (К этому времени уже стала приходить тревожная информация, что на Хабаровский край обрушился снежный циклон.)

И ещё Дегтярёв сказал: «Сразу с самолета поеду на рабочее место, буду в режиме ВКС соединяться и с МЧС, и с главами районов». «А погода летная в Хабаровске?» - «Возможны сложности». Похоже, без них не обошлось.

Потом уже мы общались с помощью смс.

В 6 утра я спросил у Дегтярёва:

- «Привет! Вы уже добрались?»

- «Добираюсь ещё». (Возможно, с пересадками. - А.Г.)

- «Удачи!»

- «Спасибо. Прилечу в Хабаровск - и сразу буду пробираться в СовГавань (Советская Гавань - город в Хабаровском крае. - А.Г.) Там беда у нас. 12 кровель снесло, в т. ч. в 8 школах и детсадах. Ураган».

- «Держитесь!»

Когда я вчера расспрашивал Дегтярёва, о чем они говорили с президентом, он мне рассказал: «...Еще вопрос - по ремонту кровель в школах. У нас таких 380 аварийных кровель в Хабаровском крае. Своими силами нам очень тяжело их отремонтировать. Их десятилетиями никто не делал...».

Мы будем и дальше следить за ситуацией в Хабаровском крае.