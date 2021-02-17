Родная стихия

Перестроения из полосы в полосу сведите к минимуму и по возможности откажитесь от обгонов.

Прежде словосочетание «российская зима» сопровождалось непременным эпитетом «суровая». Но за последние несколько лет характер ее переменился. Нервная стала зима, капризная. Или - как говорят метеорологи - амплитудная. Февральский утренний дождик к обеду может обернуться оглушительным снегопадом, а вечером ударит мороз. Выезжал по зимней дороге, а возвращаешься уже в межсезонье. И наоборот. Все эти стремительно сменяющие друг друга природные явления создают для водителя дополнительные риски. Вместе с сотрудниками российской Госавтоинспекции разбираем наиболее типичные ошибки и осваиваем стиль вождения в условиях российской зимы.

Пристегните ремни

Базовое правило безопасного движения, закрепленное в ПДД. Та самая норма, которая должна срабатывать на уровне рефлексов. Но срабатывает не у всех и не в полном объеме. Хотя активное просветительство со стороны Госавтоинспекции возымело действие. По данным ВЦИОМ, около 90% российских водителей регулярно используют ремни безопасности и контролируют их использование пассажирами спереди. Но вот о пассажирах на задних сиденьях думают только 30%. А ведь именно сидящие сзади наиболее опасны и для самого водителя, и для передних пассажиров. Почти в 80% ДТП со смертельным исходом передние пассажиры могли бы выжить, если бы задние были пристегнуты. Примите это к сведению! Пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты. Вы за них отвечаете. Не только рублем, правами или даже свободой, но, случается, и жизнью - своей и тех, кто вам дороже самой жизни. Речь о детях. Госавтоинспекция обращает особое внимание, что с рождения и до 12 лет дети перевозятся на переднем и на заднем сиденьях в детских автокреслах и лишь в исключительных случаях - на заднем сиденье, с 7 до 12 лет - пристегнутыми ремнями безопасности. А уже с 12 лет ребенок, как и взрослые пассажиры на переднем и заднем сиденьях с использованием ремней безопасности. Помните, однако, и о том, что автокресла и ремни - это всего лишь средства пассивной безопасности. Активную безопасность обеспечивают грамотное поведение водителя на дороге и неукоснительное соблюдение ПДД.

Не торопитесь

То, что зимой сцепление шин с дорогой намного слабее, известно всем. Но чтобы вы представляли, насколько, приведем средние значения коэффициентов сцепления на разных дорожных покрытиях. На сухом прогретом асфальте он составляет от 1 до 1,2. На мокром уменьшается больше чем наполовину - 0,4. На рыхлом снегу значение падает до 0,3, на укатанном - до 0,2, а на льду - от 0,1 до 0,05, в зависимости от того, сухой это лед или мокрый. И имейте в виду: речь идет о новой качественной резине. Впрочем, нет никакой нужды самому анализировать состояние дорожного покрытия и подгружать голову дополнительными вычислениями. Тем более что на глазок это вряд ли возможно. С виду чистый асфальт может быть покрыт тонкой ледяной глазурью или скользкой, как силикон, слякотной пленкой. Просто сокращайте разрешенную скорость на треть, а лучше - вдвое.

Держите дистанцию

Правильный выбор дистанции также зависит от состояния дорожного покрытия и обусловленной им величины тормозного пути. Самый действенный способ определить относительно безопасную дистанцию с идущим впереди ТС выглядит так: намечаете ориентир (допустим, фонарный столб), ждете, пока автомобиль-лидер с ним поравняется, и засекаете время, за которое ваш автомобиль преодолеет то же расстояние. Если едете по грязному, мокрому асфальту,

это время должно быть не меньше 3 сек., если по обледеневшей дороге - не меньше 5 сек. Да, и следите за боковым интервалом! Зимой обзорность по понятным причинам падает и возрастает риск попасть в «слепую зону» другого водителя. Безопаснее всего двигаться в шахматном порядке. Так вы обеспечиваете себе время и пространство для экстренного маневра, если соседний автомобиль вдруг уйдет в занос.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Не суетитесь

Перестроения из полосы в полосу сведите к объективному минимуму и по возможности откажитесь от обгонов. Скажем честно, такая возможность есть почти всегда. Даже если из-под колес идущего впереди большегруза тебе в лобовое летят комья снега и грязи. Как нам рассказали в Госавтоинспекции, это вполне типичная для сезона аварийная ситуация. Абсолютное большинство водителей в таком случае идут на обгон. Действуют почти инстинктивно, не оценив толком дорожную ситуацию, игнорируя опасность впереди. Как правило, такой экспрессивный маневр приводит к трагическому финалу. А ведь ничего бы не случилось, если бы водитель проявил выдержку, увеличил дистанцию или переждал эту напасть на обочине. Кроме того, на загородных трассах зимой нередки наносы между полосами. Если при обгоне колеса с одной стороны попадают в этот снежный бруствер, автомобиль может уйти в занос. Не справитесь с ситуацией - вылетите на встречную полосу или в кювет.

Тормозите грамотно

Даже неопытные водители знают, что на зимней дороге резкое торможение чревато заносом. ABS вам в помощь! Однако лучше не искушать судьбу и предусмотрительно снизить скорость. Напомним, что занос возникает под воздействием центробежной силы. А центробежная сила - это масса, помноженная на квадрат скорости и поделенная на радиус поворота. Масса автомобиля - заданная величина, то есть повлиять на нее вы не в силах, радиус поворота ограничен шириной дороги (полосы). Выходит, единственная величина, на которую вы влияете, - скорость. Чем она выше, тем больше рост центробежной силы, которая выбрасывает автомобиль из поворота. Поэтому выбирайте скорость, адекватную дорожным условиям, а перед входом в поворот сбрасывайте ее заблаговременно. Так же заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходному переходу, что позволит при необходимости остановиться и уступить дорогу пешеходам.

Рулите плавно

Никаких резких движений! Ни при каких условиях! Оптимальный угол работы в пределах 30 градусов. Даже на повороте.

Не отвлекайтесь

Дорога во всякое время года - зона повышенной опасности. Зимой опасностей еще больше, при этом скорость реакции падает, и на совершение любого маневра теперь требуется больше времени. Поэтому от дороги нельзя отвлекаться ни на секунду. Ни на телефон, ни на разговоры с пассажирами, ни на поиск предметов в салоне… Впрочем, на самой дороге тоже достаточно отвлекающих объектов - рекламные экраны, яркий свет фар встречных автомобилей и пр. Приучайтесь смотреть как можно дальше вперед. И, надеемся, нет нужды напоминать такие очевидные вещи, что оптика должна быть чистой, а зеркала и фары заблаговременно отрегулированы.

А на зиму сердиться не надо! Она ни в чем не виновата. Просто у нее свои условия. И их нужно соблюдать. Так же, как и Правила дорожного движения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».