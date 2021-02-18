Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Почему в России все сложнее заработать на дне святого Валентина

Сооснователь сети Fix Price Сергей Ломакин рассказал, как меняется отношение россиян к праздникам, подаркам и покупкам
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)