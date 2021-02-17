Сомнолог рассказал, как справиться с бессонницей

Врач рассказал, как победить бессонницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период пандемии коронавируса число жалоб пациентов на проблемы со сном увеличилось почти в два раза (42-46%). Доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий объяснил такой всплеск обращений повышением уровня стресса.

«На качество сна влияют любые волнения, в том числе из-за серьезного заболевания. При стрессе нейроны коры и глубоких структур головного мозга образуют стойкие очаги активации. Они не исчезают даже в фазе глубокого сна. Общая продолжительность сна может увеличиться, но качество его ухудшается, и человек становится невнимательным, забывчивым, срывается по любому поводу», - цитирует сомнолога «Российская газета».

Специалист добавил, что из-за недосыпа человек теряет способность концентрироваться, быстро принимать оптимальные решения. Кроме того, из-за бессонницы и неспособности полноценно отдыхать, у человека может существенно «снизиться иммунитет.

«Из-за бессонницы нарушается иммунный ответ на различные возбудители, а это повышает риск заболеваний», - отмечает Вербицкий.

При этом медик добавил, что бороться с бессонницей можно. Более того, помочь организму успокоиться и настроиться на хороший отдых можно и без медикаментов. Для этого достаточно отказаться в вечерние часы от гаджетов и подобрать для себя набор успокаивающих действий, которые должны войти в привычку.

«Пройдитесь, подышите свежим воздухом, выпейте пару глотков чего-нибудь тепленького, почистите зубы, примите теплый душ. Без компьютера, без телевизора, без волнующих общений по смартфону. Постель должна использоваться только для сна. Быстрое засыпание основано на умении расслабить мышцы тела и лица. Но каждый делает это по-своему», - объяснил медик.

Врач отметил, что некоторые люди для засыпания используют тихий монотонный шум, к примеру, включенный телевизор или работающие наушники. Однако делать этого не стоит, поскольку ночью глубина сна меняется, и сторонние звуки могут разбудить человека.

«Это ухудшает сон, особенно во вторую половину ночи», - подчеркнул врач.