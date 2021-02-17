Даниил Медведев победил своего товарища по сборной России Андрея Рублева Фото: REUTERS

В среду Даниил Медведев в ¼ финала Australian Open победил своего товарища по сборной России Андрея Рублева (7:5; 6:3; 6:2) и вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Судя по счету, Медведеву победа далась без особых проблем, но это не так.

“У нас было несколько невероятных розыгрышей, и после этого момента трудно дышать …

Перед последним геймом матча у меня начались судороги. Я видел, что Андрею тоже очень тяжело. Но я старался не показывать свои проблемы, в последнем гейме я не мог пошевелить левой ногой перед подачей, меня как будто вырубило. Я знал, что если проиграю, Андрей это увидит. Рад, что вытащил тот гейм. Я думаю, что я один из немногих игроков, которые могут заставить Андрея так уставать, и я вполне доволен своей игрой”, - сказал Медведев после победы в своем 19-м матче подряд.

Любопытно, что Медведев уже в четвертый раз подряд победил Рублева, который пока не взял у Даниила ни одного сета.

Теперь Даниил Медведев в полуфинале Australian Open сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. В другом полуфинале встретятся Новак Джокович и наш Аслан Карацев, ставший главной сенсацией турнира. Статистики уже отметили, что Аслан всего пятый теннисист в истории, кто вышел в полуфинал турнира Большого шлема через квалификацию.

Аслан всего пятый теннисист в истории, кто вышел в полуфинал турнира Большого шлема через квалификацию Фото: REUTERS

А еще знатоки тенниса отмечают, что Медведев, которому на прошлой неделе исполнилось 25 лет, стал лишь пятым россиянином, вышедшим в полуфинал Australian Open после Александра Метревели (1972), Евгения Кафельникова (1999, 2000), Марата Сафина (2002, 2004, 2005) и Аслана Карацева.

При этом Медведев и Карацев повторили одно из достижений российского тенниса. Это всего лишь третий раз, когда сразу два российских теннисиста вышли в полуфинал мейджора. Два предыдущих раза это произошло на Открытом чемпионате США в 2001 году (Кафельников и Сафин) и 2006 году (Михаил Южный и Николай Давыденко).

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