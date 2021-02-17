Видео задержания 19 членов террористических групп опубликовали в ФСБ

Сотрудники ФСБ вовремя вскрыли преступную сеть террористической группы. Фото: Кадр видео

На кадрах оперативного видео задержания террористов спецназ ФСБ России берет штурмом квартиру в многоэтажном доме. Там засели члены межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № ГПИ10-848) международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" ("АТВХ").

- Идеология запрещенной в России "АТВХ" - "такфиризм" (обвинение в "неверии") дает теологическое обоснование в отношении "неверных", в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства - "халифата", - пояснили в ФСБ России.

Всех, кого члены группы объявляли "такфирами", они могли убить. Но сотрудники ФСБ вовремя вскрыли преступную сеть террористической группы. На кадрах видео можно увидеть, как жестко и уверенно действует спецназ ФСБ России в Крыму и Татарстане.

- Операцию провели в феврале этого года одновременно в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. Во время нее были задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени «АТВХ», - отмечается в сообщении ФСБ России.

В ходе обысков у бандитов было изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а также в лесном массиве Карачаево-Черкесской Республики обнаружен тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе "пояс смертника" с поражающими элементами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Мероприятия по выявлению и пресечению деятельности экстремистских организаций продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В четырех регионах России задержали боевиков, планировавших теракты на Северном Кавказе

Появилось видео спецоперации (подробности).