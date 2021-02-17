Обедневшая в пандемию Наталия Гулькина устроилась в "магазин на диване" и закрутила служебный роман

Звезда восьмидесятых появилась на юбилее Сергея Пенкина влюбленной и заметно похорошевшей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталия Гулькина, которая в 80-90-е собирала стадионы с группой "Мираж", в пандемию, как и многие артисты, осталась без средств к существованию. О том, через что ей пришлось пройти в эти непростые месяцы, певица рассказала репортерам на юбилее Сергея Пенкина, который он отгулял накануне в столичном клубе "Метелица".

- Наконец-то сейчас мы потихоньку начинаем возвращаться к гастрольной жизни. У меня на март заявлены в Астрахани сольные концерты. И мне страшно, потому что я год не выходила на сцену, - призналась Наталия. - Корпоративы на 30-40 минут - это, конечно, не то, но даже их было очень мало. Соглашаюсь на меньшие гонорары, а куда деваться? Сейчас мы любой копейке рады.

- Подработку себе не искали? - поинтересовались журналисты.

- А как же. Понимая, что ситуация критичная, я стала даже не подработку, а работу. Сначала думала пойти в такси, я на полном серьезе сейчас говорю. Но потом, когда мне объяснили, что да как там устроено, и один хороший друг попробовал, он сказал: "Наташа, это не для тебя, это невозможно". А вообще, мы думали запустить звездное такси, с приколом, с песнями. Но эту идею зарубили на корню. Тогда я на несколько телеканалов отправила резюме на роль телеведущий. И вы знаете, откликнулся один телеканал - это "магазин на диване". Так что теперь я благополучно работаю в этом магазине, который женщинам очень нужен: у нас аудитория - 45 миллионов человек!

- И как вам в роли телеведущей?

- У меня бывает по шесть часов прямых эфиров в день: это колоссальная нагрузка и колоссальный опыт. Когда тебе в ухо режиссер кричит, что надо говорить, в это же ухо - куда смотреть, у нас пять камер... И надо сказать, мы делаем прекрасные продажи. С моим появлением там даже планируют новое шоу: будут товары для животных, потому что все знают, как я их люблю. Так что сейчас мудрим, хотим сделать бомбическую программу.

- Что вы уже успели "впарить" телезрителям?

- Я вам так скажу: наравне с товарами не очень хорошего качества есть и очень роскошные предложения. И я сама порой после эфира бегу звонить и заказывать. Мне нравится! Поэтому слово впарить - это грубо сказано. Надо уметь красиво продать. Навязывать и кричать - не мое. Вот я вчера первый раз продавала кулинарные принадлежности: печи, посуду и прочее. Это был восторг! Я пробую блюдо, пою песни, прикалываюсь... Когда закончился эфир, ребята, которые работают там много лет, мне просто аплодировали и говорили: "Вы снесли нас своей энергетикой!".

- Сколько вам платят, если не секрет?

- У меня фиксированная ставка. Я в конце месяца получаю аванс и до 15 числа следующего месяца - остатки зарплаты. Деньги не такие большие, но меня устраивает.

Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, очаровательная Гулькина даже собиралась устроиться в такси. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Тысяч двести есть?

- Ну пусть будет двести.

- А как ваши продажи - получается?

- Смотрите, нам поставили план: 1 млн 200 тысяч. А мы сделали 180% от плана! Я продала товаров на 2 млн рублей за один час. Это были сережки. Но вообще я бы хотела сделать свое шоу, потому что я очень крутая ведущая. Пусть это будет шоу о жизни, о людях, о любви. Без грязи. Я бы придумала очень круто - то, чего на ТВ еще не было. Уже есть определенные мысли.

- Какие у вас основные статьи расходов? Может быть, косметологи - выглядите прекрасно.

- Никаких косметологов я не посещаю вообще. У пластического хирурга я не была, давайте занесем меня в Книгу рекордов Гиннесса. Моя мама, моя бабушка всегда отлично выглядели. И когда бабушке было настолько плохо, что она уже собралась умирать, я смотрела на нее и говорила: "Ну что ты обманываешь! Ты прекрасно выглядишь!". Поэтому моя моложавая внешность - это генетика, которую я чуть-чуть поддерживаю обыкновенными кремами. Я даже массажи не делаю: боюсь, да и времени нет. А на работу я пошла, потому что жить-то на что-то надо. У меня восемь хвостов! Когда умирал один кот, я его спасала, потратила все свои деньги. Мне пришлось взять кредит - каким местом я буду его гасить? Лечить кота было очень дорого, но я делала это из-за дочери. Она впала в депрессию, там все сразу навалилось. Сначала один кот погиб, потом подруга лучшая, и человек просто закрылся...

- Как вам самой удалось не впасть в депрессию?

- Я постоянно что-то делала, у меня регулярно были какие-то прямые эфиры. Кроме того, я обожаю всякие стразики, и мы с дочерью сидели, клеили их на обувь - теперь в этих туфлях я выхожу на сцену.

- Наталья, что мы все о работе, давайте лучше о любви...

- А вот там я и встретила свою любовь! Сейчас потихоньку начинаем отношения.

- Так на работе же нельзя! Служебные романы редко хорошо заканчиваются...

- Может, и нельзя, может, очередные грабли мои. Посмотрим, все только начинается. Он немножко моложе меня. У меня все мужья были на 9-10 лет моложе, а тут человеку 50 с лишним лет. На работе пока никто не знает. Сегодня мы должны были впервые выйти вместе, но слава богу, что он не пришел. Он очень любит светиться, поэтому я специально его не взяла.

- Какие требования у вас к мужчинам? Должен ли он зарабатывать больше?

- Да какие требования. Если ты влюбляешься, тебе по барабану его зарплата. Деньги заработаем вместе. Я за любовь!

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