Причина смерти оператора «Войны и Мира» Аветиса Зеняна заключалась в длительной болезни

Оператор Аветис Зенян, снимавший легендарную советскую экранизацию "Войны и мира", умер от длительной болезни. Фото: кадр из фильма.

Стало известно, что именитый советский кинооператор Аветис Зенян, который снимал легендарный фильм Сергея Бондарчука «Война и Мир» долгое время болел онкологией. Последствия тяжелого заболевания стали причиной смерти заслуженного деятеля искусства. Мужчина скончался у себя дома в кругу семьи на 86-м году жизни.

«Врачами была установлена предварительная причина смерти 85-летнего кинооператора Аветиса Зеняна. Мужчина скончался от онкологии, которой болел при жизни. Прибывшие на улицу Лобачевского врачи скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Аветис Назарович Зенян - заслуженный деятель искусств, советский кинооператор. Режиссер Сергей Бондарчук пригласил Аветиса снимать «Войну и Мир» когда только начинал свою работу над картиной. В итоге Аветис Зенян стал единственным из группы операторов, который работал над всеми четырьмя частями фильма и прошел шестилетний путь создания легендарной киноэпопеи от начала до конца.

После съемок «Войны и Мир» Аветис Зенян работал оператором на картине «Гори-гори, моя звезда». Также занимался реставрацией старых советских кинолент, таких как «Веселые ребята», «Чапаев», «Александр Невский», «Иван Грозный». Снимал с вертолета Чернобыль после катастрофы.

Интересный факт, что Аветис Зенян учился во ВГИКе одновременно с Людмилой Гурченко и Василием Шукшиным. С Шукшиным они были соседями по общежитию и жили напротив друг друга. Сам Зенян в своих воспоминаниях рассказывал, что Василий Шукшин частенько заходил к нему в гости поболтать и справиться об армянском коньяке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Аветис Зенян, оператор фильма "Война и Мир" Бондарчука

Аветис Зенян умер на 86-ом году жизни (подробности).