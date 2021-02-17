«Выбил дверь в мою комнату и ввалился с двумя ножами»: сын Валентины Легкоступовой впервые рассказал правду о жизни с отчимом-алкоголиком

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: Instagram.com

Со дня смерти популярной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой прошло уже полгода. Исполнительницы хита «Ягода-малина» не стало 14 августа 2020-го при весьма загадочных обстоятельствах. Напомним, сердце 54-летней певицы остановилось в реанимации одной из московских больниц, куда она попала в состоянии комы из наркологической клиники. «Закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер, множество гематом и кровоподтеков»: напишут эксперты в заключении о смерти.

ФЕНАЗЕПАМ И АЛКОГОЛЬ

Все это время тянется доследственная проверка. Официально нет ни подозреваемых, ни каких-либо улик, говорящих о криминальной причине смерти. По официальной версии, певица сама упала в ванной комнате своей квартиры, что и привело к тяжелой травме головы, в конечном счете сыгравшей роковую роль. Что до сломанных ребер, то это лишь последствия реанимационных действий медиков, которые пытались запустить сердце любимой миллионами поклонников артистки.

Синякам на руках и ногах тоже нашлось объяснение, причем весьма банальное – алкоголь. Уже установлено, что певица как минимум неделю до падения в ванной вместе с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, злоупотребляла спиртными напитками. При этом женщина каждый день перед сном пила сильнодействующее рецептурное снотворное - феназепам. В сочетании с алкоголем он приводит к потери координации: вот вам и синяки.

Но куда же смотрел муж певицы, который все это время был рядом? Юрий Фирсов стал третьим и последним мужем Валентины Легкоступовой. Счастье было недолгим. Всего за месяц до смерти Легкоступовой влюбленные сыграли свадьбу в Крыму и даже обвенчались. Именно Фирсова с первых дней после смерти матери во всех бедах винила дочка Валентины Легкоступовой, Анэтта Бриль.

- Он если не совершил все это умышленно, то виноват в том, что допустил такое. До знакомства с этим человеком мама никогда не пила, - откровенно обвиняла Фирсова, дочка Валентины Легкоступовой.

Сын певицы Матвей Легкоступов и дочь Анэтта Бриль. Фото: СОЦСЕТИ

ОТЧИМ ВЫГНАЛ ИЗ КВАРТИРЫ МАТЕРИ

А вот младший брат Анэтты, все это время хранил молчание. А ведь именно он был ближе всех к матери, вместе с Валентиной Легкоступой и новым отчимом 19-летний Матвей жил в одной квартире. Почти сразу после смерти матери он попал в больницу, где проходил лечение от депрессии. Только сейчас он решил рассказать всю правду о том, что там творилось.

- Для меня появление Фирсова стало неожиданностью. В ноябре прошлого года я вернулся из университета и мама предупредила, что у нас будет гость. Фирсов пришел вечером и почти сразу остался у нас жить. Мне он как-то сразу не понравился. Но кто я такой, чтобы говорить об этом матери, это был ее выбор, который я уважал. Первое время он был добрым, видно было, что старается наладить контакт. Но потом я понял, в чем причина его такого хорошего настроения. Он почти каждый вечер выпивал: иногда вино, но чаще что-то покрепче, - рассказал в студии программы «Пусть Говорят» Матвей Легкоступов.

По словам Матвея, в первое время мама отказывалась от алкоголя, и Фирсов пил один.

- У мамы всю жизнь была непереносимость алкоголя. Но уже после свадьбы с Фирсовым она стала выпивать, — рассказал Матвей.

Матвей уверят, Фирсов не только пристрастил женщину к алкоголю, но и ограничил ее общение со всеми, кто раньше играл важную роль в ее жизни.

- Он все хотел контролировать, лез в концертную деятельность, ограничил ее общение с подругами и даже нас сестрой пытался отодвинуть в сторону. Через месяц после переезда он стал позволять себе оскорбления в мой адрес, часто повышал голос и мной тоже пытался руководить. Претензии у него ко мне были такими: поздно вернулся домой, вместо того чтобы работать, учусь в университете….

Но настоящие проблемы в семье начались накануне смерти певицы. За две недели до рокового дня молодожены вернулись из парусной регаты. Уже тогда, по словам Матвея, мама стала выпивать. При этом супруги первым делом отправились не домой, а в посольство Испании. В тот момент они оформляли документы для переезда в эту страну.

- Я очень хотел увидеть маму и мы договорились встретится в кафешке, недалеко от посольства. От Фирсова сильно разило алкоголем, а когда я увидел, в каком состоянии мама, стал говорить ему, что это ненормально. Я хотел поговорить с мамой наедине, но Юрий сказал, что нет, потом. Они сели в такси и поехали в нашу квартиру, я поехал туда же на метро, - вспоминает Матвей.

Дома Матвей оказался первым и дождался маму с отчимом у подъезда.

- Я просто в шоке был. Сказал Фирсову, что маме нельзя пить, что у нее непереносимость алкоголя, объяснил, что она просто умереть может. Но он грубо ответил, чтобы я не лез не в свое дело. Мы зашли домой и мама почти сразу легла спать. Я снова сказал Фирсову, что боюсь за маму и тут он просто взбесился. Он начал мне угрожать, стал выгонять меня из квартиры, нашей с мамой квартиры. Я зашел в комнату свою, закрыл дверь на ключ и стал собирать вещи в рюкзак. Я хотел уехать в наш деревенский домик. Ключи мне пришлось просить у Фирсова: он же вдруг стал главным в семье. Но он просто не в себе был. Минут двадцать мы ругались после чего я опять закрылся в своей комнате. Через пару минут раздался грохот. Фирсов выбил дверь в мою комнату и залетел с двумя ножами в руках. Он кричал: «Давай, давай». Но я не реагировал на эту провокацию. Потом он бросил ножи и ударил меня кулаком в лицо. Я сдержался тогда и не довел до драки. Вышел на улицу покурить, а когда вернулся, Фирсов уже запер квартиру. Ту ночь я провел в подъезде, - откровенно рассказал о событиях того дня в студии «Пусть Говорят» Матвей Легкоступов.

Наутро Матвей так и не смог увидеть маму. В следующий раз сын и мать встретились только в реанимации и тогда певица уже была без сознания.

- Фирсов дал мне ключи от загородного дома и даже не позволил войти в квартиру, - рассказал Матвей.

Все последующие дни до момента госпитализации Матвей и Анэтта пытались дозвониться маме. Но на звонки отвечал Фирсов: «мама спит», «мама в душе», «у мамы все хорошо». Насколько «хорошо», дочка Валентины Легкоступой узнала 6 августа, когда вместе с подругой мамы практически штурмом взяла запертую изнутри квартиру. Валентина Легкоступова была настолько пьяна, что даже про падение в ванной дочке сказать не могла. На боли в голове женщина тоже не жаловалась. Именно поэтому Анэтта отвезла маму и ее мужа именно в наркологическую больницу.

Всего за месяц до смерти Легкоступовой влюбленные сыграли свадьбу в Крыму и даже обвенчались. Фото: Instagram.com

РЮКЗАК РАЗДОРА И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАСЛЕДНИКОВ

Сам Юрий Фирсов обвинения Матвея называет ложью. Уверяет, никаких ножей и драк не было, а если кто и был агрессором, так это Матвей.

- Он все врет. В тот день у нас действительно был конфликт. Но это он на меня напал. У него была заточка, в форме вилки, так вот он с ней на меня кидался, - оправдался в студии «Пусть говорят» Юрий Фирсов.

Но как ему верить, если после публичных заявлении о том, что на наследство бывшей жены он претендовать не будет, в декабре Фирсов все-таки заявился к нотариусу.

- Я действительно заявил свое право на наследство. Но меня интересует только мое. Я говорю про мой рюкзак с деньгами, там было 19 с половиной тысяч евро. Это мои личные деньги с продажи яхты. Этот рюкзак забрали из квартиры следователи и я планирую только вернуть свои деньги. Все остальное наследство я отдам Матвею. Не знаю, заслуживает ли он это, но Валя всегда именно его считала самым беззащитным, - добавил Юрий Фирсов.

Юрий Фирсов стал третьим и последним мужем Валентины Легкоступовой. Фото: Instagram.com

ЕСТЬ ТЕЛО, НО НЕТ ДЕЛА

Всего на наследство певицы на сегодняшний день претендуют четыре человека. Помимо Фирсова, это мама Валентины Легкоступовой, дочь Анэтта и сын Матвей. По примерным подсчетам, стоимость имущества Валентины Легкоступовой составляет 100 миллионов рублей. Родственники претендуют на авторские права певицы, два загородных дома в Подмосковье, дом в Испании и квартиру в Москве. В каких долях будет поделено имущество, станет известно в ближайшее время.

На днях свои права на имущество Валентины Легкоступовой заявил еще и отец Матвея, второй муж певицы, Алексей Григорьев. В законном браке они прожили 20 лет и развелись чуть больше года назад, накануне свадьбы Легкоступой с Фирсовым. Теперь второй муж решил разделить совместно нажитое имущество. По закону он имеет на это полное право.

Но что же с уголовным делом по факту смерти Легкоступовой, возбудят его или нет?

- Сроки доследственной проверки постоянно продлевают. На данный момент изучается возможная вина медиков, которые не смогли вовремя диагностировать закрытую черепно-мозговую травму. По делу назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы в ближайшее время. В зависимости от выводов экспертов, будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» Сергей Жорин, адвокат семьи Легкоступовых.

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