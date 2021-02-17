Мбаппе отнимает трон у Месси и Роналду

Трон лучшего футболиста мира займет Киллиан Мбаппе Фото: REUTERS

Похоже, что трон лучшего футболиста мира переезжает в Париж. Во вторник ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил «Барселону» у нее дома и оставил очень мало шансов отыграться в ответном матче в Париже.

Первый гол в этой встрече, проходившей на «Камп Ноу» без зрителей, с пенальти забил Лионель Месси и пополнил копилку своих достижений. (Месси забивает в Лиге чемпионов 17-й год подряд (с 2005-го по 2021-й), он повторил рекорд Рауля (1995-2011). При этом мяч, забитый Месси с пенальти, стал его 20-м голом за «Барсу» в этом сезоне во всех турнирах. Это 13-й сезон подряд, когда он забивает больше 20 мячей за клуб.)

Но об этих рекордах в этот вечер никто не думал, поскольку за дело взялся 22-летний форвард парижан Киллиан Мбаппе. Именно он сравнял счет в матче с "Барселоной", забил второй и победный мяч, а потом поставил жирную точку – 4:1. При этом француз повторил подвиг форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко, забившего в 1997 году на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов сразу три мяча. С тех пор, целых 24 года, «Барселона» такого никому не позволяла.

Мбаппе был так ярок в этот вечер, что никто даже не вспомнил про отсутствие травмированного Неймара. Зато говорили о том, что стареющий 33-летний Месси (которого сватали в ПСЖ, если он уйдет из «Барселоны») Парижу не нужен.

Но стоит ли начинать петь Мбаппе дифирамбы, как лучшему футболисту мира? Посмотрим, что еще сегодня покажет 36-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который будет атаковать ворота «Порту».

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Героем поединка стал Килиан Мбаппе, забивший дважды (подробности).