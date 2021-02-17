Владимир Путин: «Большая четверка» обязана не просто ругаться, а показывать свой подход и свои пути развития страны

Владимир Путин несколько часов общался с лидерами думских фракций. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В среду, 17 февраля, Владимир Путин несколько часов общался (в режиме видеоконференции) с лидерами думских фракций. Нынешняя - традиционная - встреча была более открытой, чем предыдущие. (Обычно дискуссия проходила за закрытыми дверями.) И - довольно острой. Впрочем, такую установку дал сам президент, начиная разговор с «Большой четверкой».

- ... Сразу отмечу, - сказал президент, - что все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, нарастили его, приняли более 550 законов – это даже больше, чем годом ранее: там, по-моему, было 530, – при этом обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих законопроектов.

Говоря о думском «портфеле», в котором сейчас,- «более тысячи законопроектов», Владимир Путин заметил:

- В их числе - крайне важные, системные, неотложные. Их необходимо принять для реализации нашей экономической программы, улучшения делового, инвестиционного климата, для обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности. Говорю, прежде всего, о законах, которые призваны обеспечить реализацию, правовое развитие положений конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании. По сути это – предметная, глубокая и, вместе с тем, очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей.

В числе самых важных, уже принятых, конституционных документов, который Путин выделил особо - Закон о Государственном Совете, ряд других актов.

- Хочу вновь поблагодарить депутатов всех фракций за содержательное участие в столь значимой для граждан и страны работе, - сделал резюме, приглашая лидеров фракций к разговору, президент. - И еще раз хочу сказать: даже в условиях пандемии – я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе – вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью. Прошу и дальше держать под особым контролем всё, что считается приоритетным.

Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни, на деле всё сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и, главное, практику их применения, стали безусловным ориентиром как для законодателей, так и для всех ведомств, уровней власти, институтов гражданского общества в их повседневной деятельности.

Уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом, а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство без нерешённых, подвешенных на будущее вопросов. Рассчитываю, что благодаря совместной работе представителей всех фракций планы законотворческой работы будут реализованы в срок.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ О ЗАДАЧАХ

- Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссий, подстёгивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового, всегда у нас так было и везде это происходит.

- Что хотел бы в этой связи отметить. Федеральные парламентские выборы имеют, безусловно, огромную, исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены одной главной цели – качественно улучшить жизнь людей, вывести её на принципиально иной, гораздо более высокий уровень.

- Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен.

- Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четвёрки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны. И, что особенно важно, необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.

- Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах и, главное, очень важно для избирателей, безусловно.

- Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Знаю, что здесь у нас общий подход, консенсус по сути.

- Уверен, что вы, как и прежде, займёте здесь твёрдую и единую государственную позицию. Считаю, что такая патриотическая сплочённость необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, от каждого вас, от ваших партийных структур, настроен критично. Здесь незаменим ваш опыт парламентской, общественной и политической деятельности.

КТО УЧАСТВОВАЛ ВО ВСТРЕЧЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, председатель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

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