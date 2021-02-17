Бари Алибасова прячут от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за предстоящего развода

В Калининград постоянно звонит Лидия Федосеева-Шукшина, рассказывает Алибасову, как его любит и переживает за него Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях стало известно, что Бари Алибасов находится в больнице в Калининграде — у 73-летнего продюсера сломана нога. К тому же, по словам его сына Бари-младшего, у него проблемы с памятью. В Калининград постоянно звонит Лидия Федосеева-Шукшина, рассказывает Алибасову, как его любит и переживает за него. Когда Алибасова должны были выписывать из медицинского центра доктора Бучацкого, где лечат от алкогольной и наркологической зависимости, его обещала забрать домой Лидия Николаевна. Обещала, но не забрала.

А недавно (26 января) в Мосгорсуде 82-летняя актриса и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник отсудили у Алибасова квартиру в Новой Москве.

Речь идет об однокомнатных апартаментах, которые осенью 2019 года Федосеева-Шукшина подарила Алибасову с условием, что со временем он перепишет их на ее внуков Фому и Фоку. Для них это будем память о бабушке. Вместо этого Алибасов сразу же оформил квартиру на своего молодого помощника Сергея Моцаря. Разочарованная Федосеева-Шукшина потребовала вернуть ей квартиру. И вернула ее через суд. Ну а сын Алибасова после этого в сердцах сказал: «Мне на Лиду пофиг. Я на нее чисто по-человечески обижен». Еще больше на нее теперь обижен Сергей Моцарь.

Квартира в Новой Москва – лишь одна из нитей в этом клубке противоречий.

В декабре прошлого года мировой суд развел Федосееву-Шукшину с Алибасовым. Но решение еще не вступило в силу. В новогодние праздники все еще законные супруги помирились. 82-летняя актриса огорошила своего адвоката Юлию Вербицкую: «Мы с Бари хотим развод отменить». В своих решениях Лидия Николаевна, конечно, непоследовательна и специфична, но все-таки Алибасову она верна и действительно его любит. По просьбе актрисы ее адвокат подала апелляционную жалобу на решение суда. Такой же документ должен был направить и Алибасов. Но он внезапно пропал. Перестал отвечать на звонки. И сам не выходил на связь. По мнению людей, знакомых с ситуацией, его сын спрятал 73-летнего продюсера в больнице, а потом вывез его в Калининград. Там Алибасову сняли заброшенное помещение, как будто бы не особо пригодное для жизни, откуда он пытался сбежать. Но неудачно – и снова попал в больницу с открытом переломом ноги. Со стороны, все эти приключения пожилого продюсера выглядят как трагикомический фарс. Но Алибасова действительно прячут... от законной супруги. Она собралась к нему лететь в Калининград, еле удержали. Знакомые говорят, что у Алибасова совсем не осталось собственной воли. За него все решает сын Бари-младший, который мечтает о разводе отца. Перспектива делить имущество с мачехой Федосеевой-Шукшиной, а тем более с ее многочисленными детьми и внуками, его совсем не радует.

О разводе отца мечтает не только он. Дочери Федосеевой-Шукшиной в этом желании с ним солидарны, пожалуй, впервые.

Наследницы Лидии Николаевны не в восторге от своей непоследовательной матушки, пожелавшей сохранить брак. Алибасова давно называют липовым богачом. «Бари Каримович весь в долгах, вот и устраивает пиар-кампании, чтобы заработать», - рассказала «КП» подруга продюсера Лена Ленина.

Три года он делал ремонт в своей элитной квартире (часть этой жилплощади принадлежит не ему, а другому человеку) в доме в Мерзляковском переулке, на который ушло якобы 2,5 млн долларов. По слухам, как раз из-за ремонта Бари и влез в долги, которые не отдал по сей день. Сегодня он в основном зарабатывает участием в скандальных ток-шоу.

Если это действительно так, то его наследники получат в свой час не только имущество Алибасова, но и его долги. Это понимают дети Федосеевой-Шукшиной, но, похоже, не понимает влюбленная Лидия Николаевна.

Именно она сперва подавала заявление на развод, а потом она же написала жалобу в суд. И потому только от ее решения зависит, состоится развод с Алибасовым или нет. Если Федосеева-Шукшина не передумает и от своих требований в очередной раз не откажется, ее брак с Алибасовым останется в силе. Решение будет принято 1 марта. И ни Калининград, ни Курилы, ни даже Камчатка Алибасова не спасут.