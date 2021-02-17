Как Италия приходит в себя после извержения вулкана Этна

Вулкан Этна на Сицилии стал извергаться в начале 2021 года. Фото: REUTERS

Извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана Этна притягивает не только геологов и вулканологов, но еще и множество любителей острых ощущений и фотографов. 16 февраля на Сицилии в течение часа можно было наблюдать это удивительное действо. В последние десятилетия вулкан стабильно активизируется раз в несколько месяцев, но при этом серьезной угрозы местным жителям и населенным пунктам он не представляет.

Этна выбрасывала пепел на высоту около 1,7 км. Фото: REUTERS

Лава течет по склонам вулкана. Фото: REUTERS

В этот раз Этна выбрасывала пепел на высоту около 1,7 км. Потоки лавы стекали по направлению к безлюдной долине Бове.

- Извержение началось вчера в 17 часов и закончилось через час, - говорит директор Национального института геодезии и вулканологии Стефано Бранка. - Мы видели извержения Этны и похуже.

Раскаленная лава извергается из жерла вулкана. Фото: REUTERS

Вулканический пепел у подножия Этны. Фото: REUTERS

При этом в Институте заверили, что нынешнее извержение никоим образом не связано с землетрясением.

- Да, мы находимся в зоне с высоким сейсмическим риском, но прошедшие извержение не вызвано землетрясением, - пояснил вулканолог Борис Беньке.

Из-за плотного дыма, вулканического пепла, смешанного с небольшими камнями временно был закрыт аэропорт Катании. Было отменено пять рейсов.

Вблизи Этны находятся несколько населенных пунктов. Фото: REUTERS

17 февраля коммунальные службы приступили к уборке улиц и оценке ущерба. Мэр Катании Сальво Польезе ввел временный запрет на передвижение по городу на скутерах и мотоциклах, а также установил ограничение скоростного режима для автомобилей и грузовиков - не более 30 км/ч на всех муниципальных дорогах. Работу аэропорта возобновили с 9 часов утра после уборки и проверки взлетно-посадочной полосы. Ее очистка велась всю ночь.

Из-за плотного дыма, вулканического пепла, смешанного с небольшими камнями временно был закрыт аэропорт Катании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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