Половина россиян считает 23 февраля профессиональным праздником военных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником. Теперь каждый второй мужчина в стране считает 23 февраля профессиональным праздником всех военнослужащих. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился сайт kp.ru.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех округов государства. Проводилось исследование с 9 по 11 февраля текущего года.

Выяснилось, что каждый второй жители России считает 23 февраля исключительно профессиональным праздником военнослужащих, а «мужским днем» эту даты назвали только 36 процентов респондентов. Для каждого десятого опрошенного День защитника Отечества – просто дополнительный выходной в календаре и повод отдохнуть.

Отмечается, что представители сильного пола чаще женщин называли 23 февраля профессиональным праздником военных: такое мнение выразил 51 процент мужчин против 48 процентов женщин. Чаще именно с праздником военных этот день ассоциируют жители страны в возрасте до 34 лет (54 процента). Женщины же чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин.

Аналогичное исследование проводили эксперты в 2008 году. В 2021 году все больше россиян считают 23 февраля профессиональным праздником военных: 41 процент 13 лет назад и 50 процентов сейчас.

Кстати, с начала своего появления в 1918 году праздник неоднократно менял свое название. В настоящее время 23 февраля из Дня Красной Армии прекратился в неофициальный День всех мужчин.