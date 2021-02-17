Напавшего на машину ФСБ тиктокера Лакеева оставили под арестом

Блогеру вменяют хулиганство и повреждение служебного автомобиля. Фото: Мосгорсуд

Московский городской суд оставил без изменений постановление Пересненского районного суда столицы в отношении 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева, обвиняемого в хулиганстве и повреждении автомобиля спецслужб на Цветном бульваре во время несанкционированной акции 23 января в столице.

В пресс-службе Мосгорсуда подчеркнули, что арест тиктокера признан законным: ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, Лакеев участвовал в нападении на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре. Его задержат позже 27 января в доме, где он вместе с друзьями монтировали ролики своих асоциальных похождений во время несанкционированных митингов.

Блогеру вменяют хулиганство и повреждение служебного автомобиля, который был задействован спецслужбами при перекрытии проезжей части на Цветном бульваре.

Лакеев на допросах принес извинения сотрудникам правоохранительных органов. Он утверждает, что кидал в автомобиль только лишь снежки и несколько раз пнул его ногой.

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