СК РФ: Экс-губернатор Хабаровского края получил условный срок за растрату

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил 5 лет условно за растрату 7,5 млн рублей. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Следственный комитет России сообщил подробности уголовного дела, которое окончилось в суде вынесением приговора бывшему вице-президенту крупной нефтяной компании Виктору Ишаеву и его соучастнику.

- Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2019 годы Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств нефтяной компании на сумму более 7,5 млн рублей. Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс» по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд ее представительства в Хабаровском крае, директором которого являлся Кондратов. Последний в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчетные счета ООО «Бейс». В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК РФ отметили, что "доказательства следствия признаны судом достаточными" для вынесения приговора бывшему вице-президенту нефтяной компании Виктору Ишаеву и главе ее представительству в Хабаровском крае Геннадию Кондратову. Ишаеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Кондратову – также в виде условного лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

В суде отметили, что в "рамках следствия в целях обеспечения исполнения последующего приговора суда на денежные средства Ишаева и Кондратова, находившихся на счетах и изъятых при обыске, судом был наложен арест".

Напомним, Ишаев был задержан 28 марта 2019 года в связи с возбужденным уголовным делом по хищению денежных средств у ПАО "Роснефть". Ишаева сначала подозревали в хищении миллиарда рублей, но позднее сумма уменьшилась до 5 миллионов рублей, а в суде следствию удалось доказать хищение на 7,5 миллионов рублей. Приговор Ишаев ожидал под домашним арестом в Москве.

Отметим, что на довольно мягкий приговор по этому делу повлияли безупречные характеристики и многочисленные награды Ишаева, который тот получил в прежние годы.