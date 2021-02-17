Коту-песцу Кеше установят памятник на Шпицбергене

Умер Кеша, единственный кот Шпицбергена. Фото: Exploring With Josh @ Youtube

Мы уже писали о том, что 20 января этого года ушел на радугу талисман Шпицбергена, кот Кеша, живущий под документами песца. Несмотря на то, что Кеша прожил всего 14 лет, своей лапкой он оставил след в сердцах многих людей. Суровый арктический кот стал символом мужества и стойкости. "Нужно поставить Кеше памятник", - писали наши читатели в комментариях.

Мы позвонили на Шпицберген, к представителю ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" Марии Подтяжкиной.

- Да, у нас есть такая идея, - сказала Мария. - Мы думаем о том, что Кеше нужно установить памятник. Правда, когда и где - еще не знаем. Чтобы сказать конкретное, нужно время.

По словам Марии, речи о том, чтобы завести нового кота-песца не идет:

- Никакой другой кот-песец не сможет его заменить. Для этого недостаточно просто быть котом и жить в Баренцбурге: нужны особый характер и харизма. Многие спрашивают нас, будет ли установлен памятник Кеше в Баренцбурге. И мы действительно думаем об этом, но пока готового решения нет.

КАК КЕША СТАЛ ПЕСЦОМ

Впервые о том, что единственный кот Шпицбергена зарегистрирован как песец, рассказали блогеры из числа тех, кто туристами наведывался в поселок Баренцбург. В поселке есть много интересного и всего по одному: гостиница, хостел, ресторан, пивная, ферма хаски и - самое главное - рыжий красавец-кот, "единственный на весь архипелаг". Ведь котам на Шпицбергене появляться - запрещено.

Потом информацию подхватили федеральные СМИ, ролик про кота-песца показали даже по Федеральному каналу, а у Кеши появилось куча поклонников по всему миру.

Мы проверили эту историю и выяснили следующее.

До 1980 года никаких ограничений не существовало. На Шпицбергене обитали даже овцебыки, завезенные учеными в начале 20-го века. А что касается домашних животных - то и кошки, и собаки и даже лошади имелись: они работали в норвежских шахтах и при нехватке пресной воды возили зимой лёд. Где-то в восьмидесятых годах на архипелаге стали фиксировать вспышки бешенства у песцов. Тогда-то и вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных.

В 1992 году вместо предписания начинает действовать полновесный Закон о запрете ввоза домашних животных на архипелаг Шпицберген.

«… На Свальбард запрещено привозить живых млекопитающих и птиц всех видов», - гласит закон. Причем нарушителей ждет очень суровое наказание: «Животные, которых ввезли или пытались завезти в нарушение этих правил, должны быть возвращены или убиты за счет владельца, без права на компенсацию».

Тем не менее, котов на архипелаге было предостаточно. Они одичали, обросли шубами и чувствовали себя полновластными хозяевами. Да и наши люди провозили с собой нелегалов, которых потом выдавали за диких котов. В общем, в один прекрасный день норвежским ветеринарам все надоело и они объявили усатым-полосатым войну. Люди в белых халатах поверх шуб зачастили в поселок, чтобы кастрировать мяук, а заодно считать их.

В 2019 году в норвежской газете «Свальбард Постен» вышел отчет о проделанной ветеринарами работе. Там сотрудники службы заявили, что кошек в Баренцбурге почти не осталось. Часть вымерла, часть - раздали в нагрузку покидающим остров сотрудникам. А теперь, внимание. В той же газете главные ветеринары поведали, что в списках осмотренных особей официально, с паспортами зарегистрированы всего четыре котейки. Это Kesha, Ryzij, Mila и Nyura.

Другими словами, эта статья рушит сразу две красивые легенды. Первая: что Kesha был единственным котом. Вторая - что у Keshi были документы песца.

Видимо, история с котопесцом была сказкой для туристов.

- Да, про песца - это боян, - подтвердили в "Арктикугле", - но зато, согласитесь, красивый.

Согласимся.

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