Хорошо сгоняет жир, но имеет кучу побочек: эксперт ответил, можно ли лечить ожирение лекарством от диабета

Таблетки от ожирения могут навредить здоровью. Фото: Shutterstock

Сбросить 20 кг за год и без всякой диеты - миф или реальность? Британские ученые испытали в клинических условиях препарат семаглутид, который в медицинской практике применяют для лечения диабета, и оказалось, что с теми показателями по снижению массы тела, которые он дает, не сравнится ни одно другое лекарство.

Ученые из Университетского колледжа в Лондоне работали с 2 тысячами пациентов в 16-ти странах. Исследование длилось 68 недель. В среднем пациенты потеряли 14,9% массы тела. А около трети из них при этом избавились от 20% жировой ткани, то есть сбросили десятки килограммов, не истязая себя голодовками и физическими нагрузками.

Найдено ли решение проблем с ожирением? «Комсомолка» спросила у врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, автора канала DoctorPavlova и книги «Обман веществ» Зухры Павловой.

- Семаглутид - это сложное гормональное инъекционное лекарство. Открытие его - это большой прорыв в лечении диабета. Диабет второго типа ведь нередко развивается в результате ожирения, и класс препаратов, к которым относится и семаглутид, убирает почву для развития заболевания. Чем меньше жировой ткани, тем менее агрессивно протекает диабет, тем меньше осложнений. Революционность семаглутида заключается в том, что препарат нужно вкалывать раз в неделю, и он намного более эффективен, чем аналоги, за счет строения молекулы.

Однако важно понимать, что назначается препарат не для лечения ожирения, а для лечения диабета. Да, у него есть эффект по снижению объема жировой ткани, однако лекарство может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе, кардиологические и гастроэнтерологические, поэтому самостоятельное его применение исключено, даже несмотря на то, что он хорошо сгоняет жировую ткань.

- Люди, которые давно мечтали избавиться от лишних килограммов, но все никак не получалось, обрели сейчас надежду?

- Статьи об успехах семаглутида могут стимулировать отчаявшихся людей назначать себе этот препарат. Но пожалуйста, не занимайтесь такими вещами, потому что это по-настоящему опасно для здоровья. Лечение возможно только под контролем врача, когда он объясняет, какой эффект и когда может наступить, какие могут быть нежелательные последствия и как с ними бороться, чего опасаться, а чего нет. Я использую препараты этого класса во врачебной практике и, несмотря на их высокую эффективность, иногда не имею возможности их назначить, потому что есть строгие противопоказания. Не существует волшебных пилюль или уколов, от которых раз - и похудел. Лечение ожирения - это всегда совместный труд пациента и врача.

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