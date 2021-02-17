Стефанос Циципас победил Рафаэля Надаля и сыграет с Даниилом Медведевым

Стефан Циципас сразится с Даниилом Медведевым. Фото: REUTERS

На кортах Мельбурна определилась четверка теннисистов, которые продолжат сражаться за титул первого в этом году турнира Большого шлема. Сенсационно дошедший до полуфинала Аслан Карацев (114-я ракетка мира) встретится с лучшим теннисистом планеты Новаком Джоковичем (1). А Даниил Медведев (4), теперь сразится со Стефаном Циципасом (6). Это стало известно после того, как Медведев сегодня в трех сетах победил Андрея Рублева (8), а грек в драматичном пятисетовом поединке дожал Рафаэля Надаля. Матч, который продолжался более 4 часов завершился со счетом 3:6; 2:6; 7:6; 6:4; 7:5. При этом Циципас стал всего вторым теннисистом, кто обыграл победителя 20 турниров Большого шлема со счета 0:2 по сетам.

Сам же Стефанос сказал, что начал матч против Рафы очень нервно, но потом успокоился.

- Я оказался в огромной яме, но мне удалось из нее выбраться. Я стараюсь всегда бороться до конца, никогда не сдаюсь. Но, главное, было сохранить холодную голову на последнем гейме пятого сета, - сказал Циципас

Рафаэль Надаль проиграл Циципасу. Фото: REUTERS

- А что вы думаете о своем следующем сопернике?

- Мой следующий оппонент Даниил Медведев играет хорошо, он одержал много побед подряд, стабилен. Но и так все знают, что он сейчас очень хорош, так что мне главное сейчас восстановиться, принять ванную со льдом. И я очень рад, что к полуфиналу на трибуны вернуться зрители, - сказал грек.

- Даниил, ты выиграл сегодня 19-й раз подряд. Наверное, уже забыл, когда проигрывал в последний раз? – спросили у Медведева.

- Последний раз проиграл Андерсену на турнире в Вене прошлой осенью, а потом разбитый приехал в Берси, но там смог собраться.

- Что ты посоветуешь Аслану Карацеву, который сыграет в другом полуфинале против Джоковича? Ведь Аслан первый игрок, кому удалось пройти так далеко на своем дебютном турнире Большого шлема, да еще через квалификацию. Вы видитесь с ним на турнире?

- Мы - русские, белорусы, казахи все хорошо общаемся во время турнира. Аслана я тоже встречаю здесь в раздевалке, очень рад за него. Надеюсь, ему удастся показать хороший теннис в матче с первой ракеткой мира.

Циципас встретится на корте с Даниилом МЕдведевым. Фото: REUTERS

Карацев и Джокович друг с другом на корте не встречались. А вот Даниил Медведев имеет неплохое преимущество личных встреч перед Циципасом – из шести Медведев выиграл пять. В том числе и во втором круге турнира Большого шлема US Open-2018. А последний раз они сражались друг против друга в групповом турнире Итогового чемпионата АТП-2019 в Лондоне, где победил Медведев, но потом Циципас выиграл весь турнир.

Встреча Карацева и Джоковича пройдет в четверг, 18 февраля, начало в 11.30 (мск). Медведев и Циципас сыграют в это же время в пятницу.

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