Синди Кроуфорд сохраняет красоту с помощью стволовых клеток дыни

Синди Кроуфорд не потеряла красоту с возрастом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британском журнале Elle недавно заметили, что за всю историю моды было только пять настоящих супермоделей: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и, конечно, Синди Кроуфорд. Их эра продлилась недолго - чуть больше десятилетия, начавшись в 80-е и угаснув в новом веке. Но в это время пять красавиц были идолами девушек и мечтами юношей по всему миру. Впрочем, Наоми, Клаудия и Синди продолжают работать и поныне - их красота не увяла.

«Я САМА СЕБЕ СТАЛА ПАПОЧКОЙ»

Изо всех супермоделей Синди Кроуфорд может похвастаться самым аристократическим происхождением. 41 поколение назад ее пра-пра-пра-пра-пра… дедушкой был сам Карл Великий, король франков и лангобардов, император всего Запада, основатель династии каролингов. Впрочем, об этом Синди узнала лишь в 2013 году, приняв участие в телешоу, где с помощью экспертов составляли генеалогические древа знаменитостей. А так-то она всю жизнь воспринимала себя как деревенщину, «девчонку с фермы на Среднем Западе, из семьи, где питаются в основном картошкой».

Синди Кроуфорд в начале своей карьеры модели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она родилась в Де-Калбе, городке в штате Иллинойс. Ее мать была домохозяйкой, растившей Синди и двух ее сестер (младший брат умер в три года). Потом Кроуфорд вспоминала, что в детстве относилась к матери с легким пренебрежением: «она вела совсем не ту жизнь, о которой мечтала я… И меня раздражала ее позитивность, стремление во всем видеть хорошее. Только в 25 или 30 лет я поняла, какая ей для этого нужна была внутренняя сила».

Синди впервые выступила в качестве «модели» для местной газеты: 3 ноября 1982 года та опубликовала размытую черно-белую фотографию, где 16-летняя школьница лежит у бассейна. «Это было во дворе у моего школьного бойфренда», - написала она в твиттере много лет спустя, откопав фотографию в своем архиве. - «Поверьте, я тогда и понятия не имела, к чему это все приведет!»

Кроуфорд на обложке старой газеты. Фото: thecut.com

А привело сначала к тому, что Синди разыграли одноклассники - позвонили ей от имени директора местного магазина одежды и пригласили на фотосъемку. Но вскоре из другого магазина поступило настоящее предложение… В общем, Синди решила принять участие в конкурсе, организованном модельным агентством Elite - и вскоре уже вплотную с ним сотрудничала. В 18 лет она поступила в институт, где начала изучать химическую инженерию. Но через полгода ушла оттуда, выбрав карьеру модели - и не прогадала.

Когда ей было 20, ее лицо появилось на обложке Vogue. А за последующие 12 лет - еще примерно на 500 обложках самых знаменитых модных журналов. Она дважды снялась обнаженной для Playboy - это было рискованное решение, но Кроуфорд снимал знаменитый фотограф Херб Риттс, и высокохудожественные эротические карточки только принесли ей дополнительную славу. Вместе с другими моделями она появилась в знаменитом клипе Джорджа Майкла Freedom’90, во множестве рекламных роликов, потом начала выпускать видеокассеты с занятиями по фитнесу…

«Я долго мечтала, чтобы у меня в бизнесе был этакий папочка, который бы говорил мне: «Надо сделать то», «Надо сделать это» - а потом поняла, что должна сама себе стать «папочкой», потому что никто не знает меня и мой бренд лучше, чем я сама. И, знаете, жить после этого стало легче» - признавалась она в интервью.

Фигура супермодели по-прежнему безупречна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕВЧОНКА, ВЛЮБИВШАЯСЯ В КИНОЗВЕЗДУ

С чем ей не повезло, так это с кинематографом. Фильм «Честная игра» в 1995-м провалился в прокате, а Кроуфорд получила сразу три номинации на премию «Золотая малина» - как «Худшая актриса», «Худшая новая звезда», и часть «Худшей экранной пары» с актером Уильямом Болдуином. Обжегшись, она зареклась всерьез играть в кино дальше - максимум, появлялась в эпизодах.

Еще она вышла замуж за кинозвезду - Ричарда Гира. Это тоже не принесло большого счастья, хотя какое-то время они были самой знаменитой парой на свете. Их первое «официальное» появление на публике (на церемонии вручения «Оскаров» весной 1991 года) произвело сенсацию. Красному платью от Versace с огромным вырезом, которое тогда надела Синди, сейчас посвящена отдельная статья в «Википедии»: все женщины мира захотели быть похожими на Кроуфорд и искали похожие вечерние туалеты. А 12 декабря того же года Гир и Кроуфорд поженились - спонтанно, в Лас-Вегасе, где можно очень быстро зарегистрировать брак. По легенде, обручальные кольца они сделали себе сами из фольги. Таблоиды несколько лет питались сплетнями о них (самая удивительная - что Гир на самом деле гей, а Кроуфорд - лесбиянка, и поженились они только ради того, чтобы это скрыть. Синди говорила журналистам: «Слушайте, у него было столько женщин - откуда бы он нашел время быть геем?»)

Уже в 1995-м они развелись. Кроуфорд винила в этом прежде всего разницу в возрасте: Гир был на 15 лет старше ее, она не чувствовала себя равной ему. И через какое-то время поняла, что была просто девчонкой, влюбившейся в кинозвезду.

После этого, в 1998-м, она вышла замуж за Рэнди Гербера, который тоже в прошлом был фотомоделью, а потом переключился на общепит и начал открывать по всему миру бары и рестораны. И их сын Пресли Уокер, родившийся в 1999 году, и дочь Кайя Джордан, появившаяся на свет в 2001-м, сейчас работают фотомоделями (причем Пресли Уокер невероятно похож на мать - ему от нее досталась доже родинка над верхней губой). Такая вот трудовая династия.

Сын Синди очень похож на мать. Фото: EAST NEWS

КАК ОНА ЖИВЕТ И КАК УХАЖИВАЕТ ЗА СОБОЙ?

Этот вопрос ей задают чаще всего. Она охотно рассказывает о своем распорядке дня и средствах по уходу.

Сейчас она живет в Малибу. Проснувшись (а она встает очень рано), Кроуфорд начинает день с того, что благодарит высшие силы за все то, что у нее есть - в частности, за семью и дом на берегу океана. И мысленно планирует день. Синди известна почти патологической пунктуальностью: никогда не опаздывает, и с утра просчитывает, как выстроить график встреч, чтобы всюду успеть (она вообще обожает все планировать в ежедневниках на день, на неделю или на месяц, и испытывает острое удовольствие, когда вычеркивает то, что уже сделано).

Каждое утро она час занимается фитнесом (20 минут кардиотренировки, потом - тренажеры и гантели), потом идет в душ, потом пьет зеленый чай, делает смузи (банан, шпинат, мята, чуть-чуть какао, протеиновый порошок). И едет по делам в Лос-Анджелес (до которого час на машине). А спать ложится в 11 часов: «Я знаю, что лучший сон - с 11 до 4 или 5 утра».

Все это помогает ей бороться со стрессами, а стало быть, отдалять старение. А что касается ухода за кожей, она полностью доверяет французскому врачу Жану-Луи Себа, с которым запустила линию дорогой косметики. «Он рассказал мне, что днем ты защищаешь кожу, а ночью ее восстанавливаешь. Уход за кожей - как фитнес: если позанимаешься один раз, не заметишь эффекта, а если будешь заниматься ежедневно и годами, он будет очевидным». Она пользуется средствами из собственной линии Meaningful Beauty («Осмысленная красота»): после умывания специальным отшелушивающим средством ($52) наносит сыворотку со стволовыми клетками листьев дыни, гиалуроновой кислотой и пептидами ($76), затем дневной увлажняющий крем с антиоксидантами и защитой от ультрафиолета SPF 30 ($65), а перед сном смывает макияж и наносит ночной крем с ретинолом ($68).

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