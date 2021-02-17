Почему в России дорожают продукты и когда это кончится

Цены на сельхозпродукты не повышались уже несколько лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Что это за вал сообщений о подорожании продуктов? Колбаса, курятина, морковь, картофель — прямо флешмоб какой-то, как выразился коллега.
- Дело в том, что цены на сельхозпродукты уже несколько лет не повышаются, но издержки-то растут, и дольше сдерживать оптовые цены уже не получается, - прокомментировал ситуацию для «КП» член совета по АПК при Совете Федерации Сергей Лисовский. - В прошлом году мясо птицы продавалось вообще в убыток.
По его словам, на рост себестоимости повлияло в первую очередь падение курса рубля.
- Валютная составляющая содержится в кормах и в оборудовании, - отметил бывший сенатор.
Подорожали также удобрения — по словам Лисовского, причина непонятна, но факт налицо. Выросли и тарифы на топливо.
- Еще один момент — давление на производителей со стороны банков, - продолжил эксперт. - Дело в том, что банки имеют право отозвать кредит, если видят, что у предприятия плохие финансовые показатели. Это тоже одна из причин, подталкивающих производителей повышать стоимость продукции.
Схожие причины и у других подорожавших продуктов. Однако гораздо более высокая доля в конечной цене — у торговых сетей, отметил Лисовский который является их давним оппонентом и выступает за расширение доли небольших фермерских магазинов.
- В торговых сетях наценка составляет от 50 до 150 процентов, и они могли бы за счет снижения своей надбавки удержать розничные цены, - считает сенатор.
Что будет дальше с ценами на продукты, эксперты предсказать не берутся.
- Не исключено, что будут введены фиксированные цены на некоторые продукты, как это было сделано в отношении сахара и растительного масла, - предположил в беседе с «КП» директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, примерно с июня могут подешеветь помидоры и огурцы — из-за того, что снизятся энергозатраты на выращивание этих культур в теплицах.
- Скорее всего, снизится или во всяком случае, начиная с июня и до осени не будут дорожать продукты, входящие в «борщевой набор» - картофель, морковь, лук, капуста, свекла, - отметил собеседник. - Сработает летний фактор, который компенсирует рост издержек.
Фактором, сдерживающим рост цен, может стать и низкая покупательная способность населения, отмечают эксперты.
Тем временем президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Свою позицию глава государства обозначил в среду в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций., передает ТАСС.
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