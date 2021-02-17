Почему в России дорожают продукты и когда это кончится

Цены на сельхозпродукты не повышались уже несколько лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что это за вал сообщений о подорожании продуктов? Колбаса, курятина, морковь, картофель — прямо флешмоб какой-то, как выразился коллега.

- Дело в том, что цены на сельхозпродукты уже несколько лет не повышаются, но издержки-то растут, и дольше сдерживать оптовые цены уже не получается, - прокомментировал ситуацию для «КП» член совета по АПК при Совете Федерации Сергей Лисовский. - В прошлом году мясо птицы продавалось вообще в убыток.

По его словам, на рост себестоимости повлияло в первую очередь падение курса рубля.

- Валютная составляющая содержится в кормах и в оборудовании, - отметил бывший сенатор.

Подорожали также удобрения — по словам Лисовского, причина непонятна, но факт налицо. Выросли и тарифы на топливо.

- Еще один момент — давление на производителей со стороны банков, - продолжил эксперт. - Дело в том, что банки имеют право отозвать кредит, если видят, что у предприятия плохие финансовые показатели. Это тоже одна из причин, подталкивающих производителей повышать стоимость продукции.

Схожие причины и у других подорожавших продуктов. Однако гораздо более высокая доля в конечной цене — у торговых сетей, отметил Лисовский который является их давним оппонентом и выступает за расширение доли небольших фермерских магазинов.

- В торговых сетях наценка составляет от 50 до 150 процентов, и они могли бы за счет снижения своей надбавки удержать розничные цены, - считает сенатор.

НУ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПОДЕШЕВЕЕТ?

Что будет дальше с ценами на продукты, эксперты предсказать не берутся.

- Не исключено, что будут введены фиксированные цены на некоторые продукты, как это было сделано в отношении сахара и растительного масла, - предположил в беседе с «КП» директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, примерно с июня могут подешеветь помидоры и огурцы — из-за того, что снизятся энергозатраты на выращивание этих культур в теплицах.

- Скорее всего, снизится или во всяком случае, начиная с июня и до осени не будут дорожать продукты, входящие в «борщевой набор» - картофель, морковь, лук, капуста, свекла, - отметил собеседник. - Сработает летний фактор, который компенсирует рост издержек.

Фактором, сдерживающим рост цен, может стать и низкая покупательная способность населения, отмечают эксперты.

Тем временем президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Свою позицию глава государства обозначил в среду в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций., передает ТАСС.

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