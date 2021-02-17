Автоэксперты назвали самые аварийные иномарки в 2020 году

Во время оформления протокола на месте ДТП. Фото: Алексей ФОКИН

Аналитики Авто.ру провели исследование о том, какие марки и модели продающихся на сайте автомобилей чаще всего светятся в сводках об автопроисшествиях.

Самые аварийные марки авто:

1. Daewoo;

2. Smart;

3. Genesis.

Эксперты рекомендуют сегодняшним и будущим владельцем таких автомобилей быть более внимательными на дорогах, так как эти модели чаще всего оказывались в ДТП в 2020 году.

Аналитики выяснили и самые аварийные модели машин. Активнее всего не везет водителям Audi RS3 и Kia Quoris. Специалисты объясняют это тем, что «заряженную» Ауди часто покупают завзятые лихачи, поэтому и риск попадания в аварию у нее выше.

Kia Quoris

Секрет проблемности Kia Quoris специалисты видят в том, что модель нередко используется как служебный транспорт, а казенное или корпоративное авто ценится водителем не так бережно, как собственное.

Корпорации и ведомства сравнительно часто используют еще две модели машин: Hyundai Equus и Lexus GS. По статистике, 8 из 10 таких автомобилей рано или поздно попадают в ДТП. И их ремонт влетает на суммы от 370 до 500 тысяч рублей.

Hyundai Equus

Не иначе как «золотым» может стать ремонт Mercedes-Benz — в среднем его обладатели отдают за услуги автомехаников более 450 тысяч руб. От «мерсов» в этом вопросе немного «отстает» Jaguar, ремонт которого в среднем дешевле всего на 11 тыс. руб.

Типы ДТП бывают разные, но чаще всего это удар одной движущейся машины о другую — 68% случаев от общего числа аварий. На втором месте по распространенности — наезд на стоящий транспорт или препятствие (26%). И в третью самую незначительную категорию входит съезд с дороги, наезд на пешеходов и животных.

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