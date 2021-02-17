«Заграница им поможет»: У «расследований» о российских властях нашли западных спонсоров

Стало известно, как структуры США и ЕС финансируют журналистcкие расследования в России. Фото: Shutterstock

«Расследование – это дорого» - такие слова фигурируют в каждом материале онлайн-издания «Проект» рядом с призывом помочь «независимому» медиа материально. Что правда, то правда, деньги им выделяют немалые. Журналистам RT удалось выяснить, за чей счет весь этот банкет, по каким критериям проходил отбор в данный коллектив, что за требования к редакционной политике у западных спонсоров этой конторы.

Этот «Проект» получил известность своими расследованиями, направленными на дискредитацию представителей власти. К слову, по некоторым из них уже идут судебные процессы, авторов статей обвиняют в клевете. Медиа основал в 2018 году бывший зам. главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и телеканала «Дождь» Роман Баданин. По данным RT, издание управляется юрдицом Project Media, зарегистрированным в США, фирма с таким же названием есть и в еще одной «очень дружественной» России стране – в Литве. Руководителем обеих фирм числится Роман Баданин. Сайт имеет и английскую версию (для отчетности?).

Роман Баданин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

RT приводит цифры. На старте финансирование коллектива расследователей составило $500 тыс. В 2018 году в виде грантов получено $330 тыс. Кто эти благодетели?

Грантодатели онлайн-изданию "Проект" по данным RT

Европейский EED основан странами, входящими в Евросоюз. NED финансируется конгрессом США. Но есть среди «жертвователей-заказчиков» и россиянин. Так, Sreda Foundation принадлежит Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Тут без неожиданностей. Сын олигарха известен также спонсорством Алексея Навального.

О том, что NED и EED помогали «Проекту» деньгами, также говорится в запросе Баданина в миграционную службу США с целью получения постоянной визы.

Меценатством не пахнет

Грант просто так никто никогда не дает. Нужно соответствовать требованиям. Каким? Европейский EED их и обозначил. Да так четко, что складывается ощущение, что читаешь контракт. В сентябре 2019-го, к концу действия соглашения, фонд рассчитывал получить в обмен на перечисленную сумму не менее 20 видео, подкастов и материалов инфографики, 35 «тематических статей». А количество просмотров каждой заметки должно было быть не меньше 150 тыс. Не очень похоже на благотворительность.

Дальше-больше. Грантодатель дает указания по набору сотрудников: «Объединить высококвалифицированных журналистов, потерявших работу из-за цензуры в России». Тут тоже все логично, у «обиженного» есть мотивация «насолить режиму». Состав редакции вполне себе, как говорят, «рукопожатный». Кто-то потрудился в пражском бюро «Радио свобода», у другого сотрудника в наличии стажировка в американском СМИ. У многих опыт работы на «Дожде», в «Новой газете», «Эхо Москвы».

Один репортер побывал в летней школе для журналистов-расследователей, организованной OCCRP. Что это за структура? Русская расшифровка - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. На официальном сайте организации прямо указано: «Для решения задач, связанных с развитием журналистики, OCCRP также получает средства от Агентства США по международному развитию (USAID) через структуры Международного центра поддержки журналистов (ICFJ), а также от Государственного департамента США».

Американский NED также выставил Баданину условия финансовой помощи. Заказчик (а по-другому сказать трудно) обязал исполнителя присылать по четыре финансовых и четыре описательных отчёта в год. В приложении к соглашению с фондом также указывается, что в зачет идет отклик на материалы со стороны политиков.

Один из собеседников RT, знакомый с работой «Проекта» отмечает, что помимо плановых финотчётов, главреду могли в любой момент написать из NED и затребовать дополнительные документы для подтверждения понесённых расходов. Сам же Баданин, как стало известно RT, после запуска издания хотел остаться в США и просил своего собеседника из NED разузнать по поводу наличия подходящих вакансий.

Представим, что в ЕС или США открывается подобное СМИ, и выясняется, что его работу оплачивает какая-то российская структура, да еще определяет, кого брать в штат, какие отчеты присылать. Сколько криков о вмешательстве Москвы во внутренние дела мы бы услышали?

А главное — становится понятно кто заказывает «расследоввания» о российских властях (тут, конечно, речь уже не только о «Проекте») и за какие деньги.