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Последнее селфи: Вычислить убийцу беременной женщины помог ее телефон

Для отвода глаз ее сфотографировали на краю обрыва, пытаясь выдать за жертву экстремального фото
Евгений СУЧКОВ
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Последние фото Семры Айсал, на заднем плане - муж Хакан.

Последние фото Семры Айсал, на заднем плане - муж Хакан.

Турецкой полиции потребовалось целых три года, чтобы разобраться с таинственной гибелью 32-летней Семры Айсал. С первого взгляда все выглядело как несчастный случай — в июне 2018 года женщина сорвалась со скалы высотой 304 метра в долине Баттерфляй, где они проводили с мужем отпуск.

Поначалу у следователей не возникало сомнений — перед ними очередная жертва экстремальных селфи: в телефоне погибшей нашли фото, сделанное за минуты до трагедии, где она сидит на краю обрыва у улыбается. Совпадало это и с показаниями ее супруга, 40-летнего бизнесмена Хакана Айсала. По его словам, беременная жена позировала, пытаясь сделать эффектный кадр, он отвернулся буквально на секунду, и тут раздался душераздирающий крик. Полицию эта версия вполне удовлетворила, и мужчину отпустили, но вместо кладбища тот помчался в страховую компанию — получать выплату в размере 56000 долларов (чуть более 4 000 000 рублей), положенную ему в случае гибели Семры.

Этот факт удивил прокурора и дело отправили на доследование. И вот тут начали всплывать странные подробности - на смартфоне погибшей обнаружили отпечатки пальцев ее супруга, а согласно данным геолокации пара находилась на злополучной скале целых три часа. Страховка была оформлена мужем за несколько дней до несчастного случая, а на Семре «висело» несколько кредитов, которые также гасились после ее смерти по договору страхования.

После этого полиция снова арестовала предприимчивого муженька. По версии следствия, Хакан, дела у которого в последнее время шли не очень, спланировал и осуществил хладнокровное убийство беременной жены, чтобы рассчитаться с долгами.

Еще в 2017 году он убедил супругу взять кредиты, а еще через полгода — оформил на нее страховку по поддельной доверенности. Потом сделал ей неожиданный сюрприз — путевку в тихое местечко на юго-востоке Турции.

Там он отвел ее на скалу, сфотографировал, стилизовав кадр под селфи, после чего толкнул ее в пропасть. Трехчасовое ожидание детективы объясняют тем, что Хакан просто хотел убедиться, что поблизости нет свидетелей.

Сам мужчина все обвинения в свой адрес отвергает, продолжая настаивать на собственной невиновности. Так это или нет, теперь будет разбираться суд, а вот «кровавую» страховую выплату у него уже забрали.

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