Социальная сеть Clubhouse: что известно про новую площадку для общения, куда пришел Илон Маск

Так чем уникальна Clubhouse, самая модная нынче соцсеть? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За изобретение велосипеда Нобелевские премии почему-то не дают. А очередное изобретение радио (а соцсеть Clubhouse это ничто иное, как цифровое персональное радио) возбудило пользователей всего мира. Давайте разберемся, что это за зверь такой.

1. Болтун - находка для Clubhouse.

Главное отличие Clubhouse от Facebook, Twitter, “ВКонтакте” и “Одноклассников” состоит в том, что в новой сети невозможно обмениваться текстами, фотографиями и видео. Clubhouse это аудиосоцсеть, там только говорят. Кроме того, это закрытая социальная сеть, туда не пускают всех желающих. По крайней мере пока. Изначально создатели разослали 5 тысяч персональных приглашений известным людям с хорошо подвешенным языком. Так называемым лидерам мнений. В их число попали Марк Цукерберг, Опра Уинфри, Джаред Лето, Канье Уэст (если вы рэп не слушаете, то он еще и муж Ким Кардашьян, обладательницы самой эффектной пятой точки планеты) и, конечно же, король хайпа Илон Маск. Именно благодаря Илону Маску, который недавно рассказал в Clubhouse о полетах на Марс, чипированной обезьяне и о том, что воспитанием его детей занимается YouTube, соцсеть оказалась в зоне особого внимания российских пользователей. Приглашения в Clubhouse получили и отечественные бизнесмены - менеджеры Яндекса, Mail.ru, “ВКонтакте”... Самое крупное русскоязычное сообщество называется The Dacha, но там говорят не о проблемах дачников, а чаще всего о новых IT-технологиях,

2. Как туда вступить? Не сложнее, чем в КПСС!

Для тех, кто в свое время подавал заявление в ВЛКСМ и КПСС, схема вступления будет до боли знакома. Ну, вы помните, помимо заявления нужна была рекомендация какого-нибудь старого “большевика”. Нечто подобное действует и в Clubhouse, стать пользователем можно только по приглашению члена клуба. Каждый участник получает право пригласить двух человек. Не более. И если у вас нет знакомых калибра Марка Цукерберга или Илона Маска, то вступить в это элитарное сообщество не так просто. Впрочем, замысел создателей Clubhouse понятен - с помощью такой цепочки приглашений создается высокое качества ядра аудитории. Это влиятельные люди, к мнению которых прислушиваются. Хотя отчасти такая модель объясняется и технологическим изъяном: приложение работает только с устройствами iOS, так что если у вас не “Айфон”, а смартфон на Android, то потусить в Clubhouse все равно не получиться. Android-приложение еще не создано.

Илон Маск раскрутил Clubhouse всего одним твитом. Фото: REUTERS

Однако нельзя сказать, что задача стать членом элитной тусовки - это такая уж невыполнимая миссия. Сейчас в социальных сетях (например в Telegram) люди активно обмениваются приглашениями - инвайтами. Схема работает таким образом: за инвайт, который вы получите, вы должны будете отдать два своих. Предприимчивые граждане даже приторговывают в интернете приглашениями. Возникает эффект снежного кома и количество подписчиков Clubhouse растет в геометрической прогрессии. Общее число зарегистрированных членов приближается к 4 миллионам, причем около 1,5 миллионов пришло только за последний месяц.

3. Как это работает?

Допустим, ваш старый приятель Михаил Галустян (да-да звезда “Нашей Раши” уже там) поделился инвайтом и - поздравляем! - вы зарегистрированный участник Clubhouse. Перед вами откроется дивный мир. В социальной сети действует система “клубов” и “комнат”. Клубы это своего рода сообщества по интересам, а в комнатах обсуждают конкретные темы. Можно подписаться на интересующего вас пользователя и когда, в примеру, тот же Илон Маск начнет задвигать про то, как “космические корабли бороздят просторы Большого театра” вам придет уведомление. Большинство людей приходят в Clubhouse послушать какого-нибудь умного человека, но любой слушатель может вступить в дискуссию. Для этого надо нажать на кнопку “Поднять руку” и, если модератор одобрит, вы можете задать вопрос или резать правду матку перед всей аудиторией. Либо попросту передать на весь мир разным вельможам, сенаторам, адмиралам, что живет в таком-то городе Павел Иванович Бобчинский. Или Добчинский. Ведь все общение происходит в прямом эфире. А из песни слов не выкинешь.

Главная особенность Clubhouse - обмен аудиосообщениями. Здесь не делятся отфильтрованными фотографиями и смешными роликами, только живое общение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. И чушь прекрасную несли… Зачем нужен Clubhouse?

Аудиосоцсеть позволяет пламенному оратору напрямую обратиться к слушателю, минуя посредника в виде радиостанции. Залезайте на “броневичок” и вещайте, например, о своем опыте выращивания помидоров за полярным кругом или про необходимость мировой пролетарской революции. В Китае, например, пользователи моментально оценили преимущества социальной сети и тут же принялись обсуждать запретные темы: репрессии в отношении уйгуров, протесты в Гонконге, политический статус Тайваня. Но потом пришел лесник в виде китайского “Роскомнадзора” и весь этот праздник жизни разогнал. Вернее, заблокировал работу приложения. И такая благодать настала, все проблемы исчезли сами собой.

Сейчас Clubhouse купается в лучах хайпа и набирает аудиторию. Пользователи в в восторге: “Наконец-то после смерти Махатмы Ганди есть с кем поговорить!” Но можно ли утверждать, что через 10 лет не будет ни театра, ни “Фейсбука”, ни, прости господи, “ТикТока” - а останется один сплошной Clubhouse? Это вряд ли. Сейчас он интересен именно благодаря своей элитарности и закрытости, возникает некий эффект Пушкинского лицея: что ни пользователь - то личность! Когда соцсеть станет массовой, качество аудитории заметно снизится.

Наверняка Clubhouse облюбуют для различных корпоративных мероприятий, обучающих семинаров, публичных выступлений, пресс-конференций и т.д. Это, наверное, позволит монетизировать проект, но вряд ли сделает пользователей его фанатами.

Чтобы присоединиться к Clubhouse, необходим "инвайт" (приглашение). Популярность соцсети подогревается ограничением на регистрацию для простых смертных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Плюсы и минусы

Существует ряд ограничений, который объективно будет мешать Clubhouse раскрутиться. Например, сейчас действует правило: в комнату может “набиться” не более 5 тысяч человек. Понятно, что эти рамки будут стеснять говорунов высокого уровня.

Разговоры возможны только в режиме прямого эфира. Запись бесед запрещена. Что странно в эпоху информационного общества. Ведь спикеры заинтересованы в том, чтобы эхо их слов было максимально громким. И передано максимально точно.

Кроме того, режим прямого эфира штука довольно уязвимая. Социальные сети, которые работают с текстами, фото и видео, вынуждены вести борьбу с фейками, ложью и манипуляциями. Clubhouse, где невозможно что-то отфильтровать, может стать идеальной помойкой для антипрививочников, сторонников конспирологических теорий, адептов цифрового сопротивления, задорных пропагандистов человеконенавистнических взглядов.

А так, конечно, прелесть живого общения ничем заменить нельзя.