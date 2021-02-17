«Женюсь, и это в последний раз»: Никита Джигурда сыграет свадьбу с Мариной Анисиной

Никита Джигурда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слухи о том, что известный актер Никита Джигурда женится в третий раз появились несколько дней назад. Поначалу казалось, что это очередной фейк, коих вокруг скандально известного шоумена было десятки, если не сотни. Но когда звездные гости стали получать пригласительные, информация перестала казаться столь фантастичной. Неужели и правда свадьба и кто же невеста? Эти вопросы мы решили задать самому жениху.

- Никита Борисович, действительно к свадьбе готовитесь?

- Да, осталось несколько дней. Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, но уговорили на 22 февраля. В этот день 60 лет Грибоедовскому ЗАГСу и руководство уж очень просило нашу пару украсить их юбилей. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность.

- Но кто же невеста?

- Вы все ее прекрасно знаете. Это Марина Анисина, олимпийская чемпионка, моя богиня, женщина, которую я люблю с 2007-го года, мать двух наших детей. Это была любовь с первого взгляда, мы познакомились на телевизионном проекте, и я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может. Я ей тогда сказал: слушай, девочка, приезжай в Россию, кто бы там не гнал пургу, но все самое интересное здесь. Она приехала, и мы всем доказали, что есть настоящая любовь. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете.

СВАДЬБА - ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

- Никита Борисович но развод ваш в 2016- м был грязным. С взаимными обвинениями и скандалами. Когда вы помирились и кто кому на этот раз сделал предложение?

- Она мне неделю назад позвонила из Франции и сказала, что любит, что хочет быть моей женой. Я сразу в ЗАГС пошел, подал заявление. А помирились мы гораздо раньше, планировали расписаться еще год назад, но отложили из-за этой пандемии коронавируса. На этот раз хотели тихую свадьбу, только для самых близких. Но друзья хотят веселья: накрывают поляну. Так что все как положено: будет белое платье и не одно. Чтобы не говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил. В этой жизни есть, как я ее называю, нестерильная любовь. Бывали ссоры, скандалы, но такая нестерильная любовь живучая: она все побеждает.

- Свидетелей уже выбрали?

- Да, со стороны Марины свидетельницей будет певица и телеведущая Милена Дейнега, роман с которой мне приписывали журналисты. На ком меня за это время только не женили, даже на Анастасии Волочковой. С моей стороны свидетелем будет мой друг, шоумен Ливан Тодуа.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А ваши с Мариной совместные дети уже знают о свадьбе?

- Конечно знают и не меньше нас радуются и переживают. Особенно доченька. Она не сможет приехать из-за проблем с паспортом. Но уже 27 марта, в день моего 60-летия, и дочка, и сын будут в Москве. Вот такой подарок к юбилею.

- Уже обсуждали с Мариной, где будете жить после свадьбы: в России или во Франции?

- Дочка и сын во Франции профессионально занимаются теннисом. Там есть все условия для этого. Но я за переезд в Россию, у нас свободная страна в отличии от псевдосвободной Европы, где простите, комендантский час до сих пор из-за ковида.

ДОСЬЕ КП

Пятеро детей и два официальных брака

Первой женой Никиты Джигурды была актриса Марина Есипенко, оставившая его ради барда Олега Митяева. У Джигурды и Есипенко совместный сын Владимир Джигурда (36 лет).

После развода Джигурда состоял в незарегистрированном браке с поэтессой Яной Павелковской. У пары двое сыновей Артемий-Добровлад (18 лет) и Илья-Максимилиан (12 лет).

В 2008—2016 годах был женат на спортсменке Марине Анисиной. В браке родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда (11 лет) и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда (10 лет). В октябре 2016 года Анисина подала на развод. По словам её адвоката, это произошло из-за того, что «Джигурда не всегда адекватен».