Лобода и голые тити

Светлана Лобода во время съемок шоу "Голос. Дети". Фото: Первый канал

Светлану Лободу - народную артистку Украины, дважды мать, популярную певицу, чьи клипы набирают в среднем 20-30 млн просмотров, позвали в новый сезон российской версии шоу «Голос. Дети». Светлана согласилась (уже во второй раз, между прочим).

Сниматься в первом выпуске Светлана пришла в сверкающем (пайетками?) брючном костюме с широченным ремнем и здоровенной пряжкой в виде букв «SL» (это инициалы, если не догадались). И с глубоким волнующим декольте — артистка, много лет радующая общественность в амплуа секс-бомбы, так привыкла. Во-первых, это красиво. Во-вторых, в сравнении со своими обычными сценическими нарядами тут Светлана нарядилась почти как монахиня католического ордена.

Видимо, памятуя, что передача все же детская, Лобода задрапировала (не исключено, что скрепя сердце) половину декольте полупрозрачной тканью телесного цвета. Прием известный, так фигуристки часто делают. Выпуск вышел в эфир. И неспокойно стало в роще.

Сначала, за Светлану взялись блогеры, скажем так, специфического ряда. Например, талантливый актер Станислав Садальский, когда-то снимавшийся с Высоцким в «Место встречи изменить нельзя» и с Всеволодом Санаевым в «Белых росах», а позднее утопивший карьеру в собственной желчи, предположил, что Лобода была «похоже, бухая». В целом поведение 38-летней Лободы 69-летний Садальский охарактеризовал как «пожилые пляски с костылем» и язвительно предложил певице в новых выпусках сниматься голой.

В привычном амплуа выступила известная в узких кругах блогер Лена Миро, которая много лет успешно доказывает, что ненавидит человечество в целом. Грудь Лободы она назвала «ссаным синтепоном» (ох уж эта девичья зависть). Прессу два раза уговаривать не пришлось: оба этих заявления и некоторые другие были широко растиражированы.

И тогда в комментарии пришел он — простой зритель. Нате вам, Светлана Сергеевна. Получите за распущенность.

«Каждая шалашовка по своему внутреннему содержанию, внешнему виду и поведению превращена в стране в какой-то образец для подражания! Работает целая махина по обескультуриванию населения, прививанию аморальности, бездуховности и безнравственности!!!!! И нет малейшего повода думать, что это все случайность!!!!!!!!!!!Эх.....Сталина бы на пару неделек в страну и мир стал бы чище. Не только страна....», - эмоционально аргументирует Михаил из Краснодарского края.

«Позорище!!!!!! Уберите ее из жюри!!!!», - настаивает Ирина из Саратовской области.

«Это развращение детей. Просто позор для канала. И внешний вид и поведение - ужас!» - припечатала Людмила из Свердловской области.

Ну, и все в таком духе.

А ведь на телевидении во вполне детское время постоянно мелькают дамы, акцентирующие внимание на груди. И ничего. Молчит глас народа. И правильно делает. Нет ничего неустойчивее, чем общественная мораль (не путать с нравственностью); сравнительно недавно за появление в брюках женщин убивали (кое-где могут и до сих пор), а сейчас, когда они подчеркивают, что грудь у них есть, это, в общем-то, приветствуется. Конкретно в нашей стране — столетиями: вы бы рассмотрели повнимательнее портреты государынь-императриц в Третьяковке. У них там никаких драпировочек.

Тогда отчего же певице досталось на орехи? Не на урок в музыкалке же она пришла в сверкающем костюмчике. Не в храм божий. А на телевидение, где, между прочим, средь бела дня политические ток-шоу показывают (вот уж где ребенку могут нанести психическую травму — хорошо, что детям некогда даже мельком на это взглянуть, у них домашка и Minecraft с Fortnite).

А дело, мне кажется, в том, что некоторым из нас сложно простить Лободе то, что она вся такая вызывающая. Успешная настолько, что аж противно. Не было бы декольте, докопались бы до чего-то еще. Губы красит красным! А губы какие? Пухлые!!! (впрочем, где-то и по ним прошлись). Зарабатывает, наверное, хорошо. За что ей это все?! За то, что ляжками вертит, Садальского из себя выводит?!

А если бы ее в наставниках вообще не было, влетело бы другим. «Ростовское быдло» - попало рикошетом Басте от нашего читателя, назвавшего Лободу «хохляцкой шаболдой».

Так, давайте по конкретике. Элементы разврата в элементах костюма певицы видите? Нет. Вы этот разврат дорисовываете у себя в голове и это, в общем-то, симптом. Лицезрея контуры груди артистки, вы мысленно сняли с нее и драпировочку, и все остальное. Так все делают - вопрос в том, как лично вы интерпретируете результат.

«В обществе как никогда остро назрел запрос на справедливость», - объясняли политологи, комментируя то, как летом 2019 года россияне дружно третировали в Сети певицу Леди Гагу за то, что она, по их мнению, увела актера Брэдли Купера у нашей землячки Ирины Шейк. За дурацким флешмобом, который казался просто ироничной забавой, таилось нечто большее. Жажда справедливости, которой не хватает в собственной жизни. Ее всегда и всем не хватает, но иногда — особенно. У нас ведь как? Если не кризис, то коронавирус. Гречка на прилавки вернулась — так масло подорожало. Поколенческая усталость проецируется на что попало.

А тут еще эта со своей грудью, довольная скачет.

То, что Лобода, например, занимается благотворительностью, внутреннего протеста и интереса не вызывает. Зато вот декольте.

Нет ничего обиднее, чем чужой и, по нашему мнению, незаслуженный успех. Я сейчас «Корону» смотрю — сериал такой, про всю жизнь и ныне здравствующей британской королевы Елизаветы II. Молоденькая девушка волею судеб стала королевой (ее отец, король Георг VI умер рано от рака легких), старается. А младшая сестра - принцесса Маргарет, ей отчаянно завидует. И даже родная мать завидует!

Радоваться чужому успеху намного сложнее, но в конечном счете полезнее. Принцесса Маргарет топила тоску в стакане и непрерывно курила — и умерла в 71 от болезней. В то время как Елизавета II выбирает наряд на 95-летие.

К счастью, подлинная народная мудрость пробьется и через эту асфальтовую толщу народного террора. «Напугать ребенка голыми титями нельзя. Эти дети еще недавно их сами жевали», - написал наш читатель из Санкт-Петербурга.

Вот и я вам только это и хотел сказать.

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