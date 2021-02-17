«Люди справедливо требуют ощутимых перемен»: Цитаты из блокнота Путина после встречи с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с руководителями фракций Госдумы РФ в резиденции Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Те, кто внимательно смотрел дискуссию, которую президент организовал на встрече с руководителями парламентских фракций, могли заметить: многие изречения Владимира Путина не были домашними заготовками или цитатами, отработанными заранее спичрайтерами. Они рождались - как реакция на острые выступления политиков «Большой четвёрки». И президент тут же - брал их (мысли) «на «карандаш».

Некоторые рукописные цитаты, когда камера брала Путина крупным планом, можно было легко рассмотреть.

Вот что запомнилось больше всего...

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».

«Волонтерское движение, которое мы поддерживали и намерены поддерживать в будущем, мне очень приятно и важно».

«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний - это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом...» (Речь об идеологическом водоразделе, который является «совершенно очевидной вещью». - А.Г.)

«Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу».

«Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем».

«Я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации - она, особенно так, как это делалось, допустим, в 90-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас».

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой … Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень».

«Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем».

«Нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну».

«На мой взгляд, сейчас это (речь о продовольственных сертификатах. - А.Г.) может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии... Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно».

«По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом».

«По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема... Россия в рамках ЕАЭС старается поддерживать такие отношения, чтобы и там создавались рабочие места, нужно стремиться к тому, чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров».

«По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивание маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим».

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