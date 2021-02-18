Пэрис Хилтон в день своего 40-летия объявила о помолвке

Пэрис объявила, что выходит замуж за своего бойфренда Картера Реума. Фото: Инстаграм.

Пэрис Хилтон 17 феврая отмечает юбилей – ей исполнилось 40-лет. Грустить по поводу «пятого десятка» знаменитая блондинка не стала: вместо этого она объявила помолвке! В Инстаграме Пэрис объявила, что выходит замуж за своего бойфренда Картера Реума. И поделилась с поклонниками кадрами, снятыми во время обручения.

Судя по фотографиям, предложение руки и сердца не стало для Пэрис неожиданностью. Жених и невеста устроили фотосессию на тропическом острове. Одетый в белый костюм Картер встал на одно колено и преподнес кольцо наряженной в белоснежное платье невесте. Пэрис, конечно, сказала, «да». И скрепила помолвку нежным поцелуем.

К слову, помолвка состоялась накануне Дня влюбленных, 13 февраля. Однако поведать о ней миру Пэрис решила только сейчас, в свой день рождения.

Одетый в белый костюм Картер встал на одно колено и преподнес кольцо. Фото: Инстаграм.

- Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь, - написала Пэрис.

Судя по размеру бриллианта в кольце, которое Картер преподнес любимой, он – более чем состоятельный жених и успешный бизнесмен.

- Пэрис так взволнована, а ее друзья и семья просто в восторге и рады за нее. Картер — отличный парень, и после всего, через что она прошла, любовь, которую он привнес в ее жизнь, - это то, чего она заслуживает. Она уверена, что он тот самый, - рассказал источник из окружения пары Daily Mail.

Судя по фотографиям, предложение руки и сердца не стало для Пэрис неожиданностью. Фото: Инстаграм.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже много лет. Картер – ровесник Пэрис, ему 40 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции.

Не так давно Пэрис рассказала журналистам, что заморозила свои яйцеклетки, чтобы сделать ЭКО. Модель сообщила, что мечтает стать мамой – она поняла это, когда стала встречаться с Картером. А на процедуру искусственного оплодотворения она решилась, потому что хочет сразу двоих детей – близнецов, мальчика и девочку.

Пэрис и Картер вместе около два года, хотя знакомы уже много лет. Фото: Инстаграм.

К слову, Пэрис – мастерица устраивать такие помпезные помолвки напоказ. Предыдущее обручение блондинки было не менее романтичным, и случилось аккурат накануне дня святого Валентина. В прошлый раз предложение Хилтон сделал ее предыдущий бойфренд, актер Крис Зилка. Пара встречалась почти три года, а затем Крис публично подарил Пэрис кольцо, когда они отдыхали вместе на горнолыжном курорте. Парень тоже встал на одно колено и преподнес подруге колечко с гигантским бриллиантом. Правда, как потом выяснилось, его купила сама невеста. И, судя по всему, церемонию помолвки срежиссировала тоже она.

Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона никогда не бедствовала – на ее счетах лежит семейное состояние. Но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики Пэрис зарабатывает по 7 миллионов долларов в год.