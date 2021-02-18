"Давит на жалость": что произошло после скандала с бывшей женой Андрея Аршавина

Алиса Казьмина осталась без шикарного особняка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Аршавин лишь однажды был официально женат. В 2016 году он связал себя узами Гименея с Алисой Казьминой, из-за которой бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую. Правда, брак быстро дал трещину. Футболист развелся с избранницей, которая к этому времени воспитывала не только двоих детей от другого мужа, но и малышку Есению от Аршавина. До недавнего времени Алиса с тремя детьми жила в особняке бывшей свекрови. Но теперь ее по суду попросили на выход.

На днях стало известно, что мама Андрея Аршавина выиграла суд за дом у бывшей невестки Алисы Казьминой. Татьяна Ивановна год пыталась выселить экс-жену сына, но та упорно отказывалась съезжать. Тогда пенсионерка подала иск в суд с требованием, чтобы Казьмина вместе с тремя малолетними детьми освободила просторный особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Коломяги под Санкт-Петербургом.

И хотя Приморский районный суд полностью удовлетворил иск Татьяны Аршавиной, тяжело больная Алиса не намерена сдаваться. Ее адвокаты уже подали апелляционную жалобу, которую должны рассмотреть до середины марта.

Последние полгода экс-супруга футболиста говорит, что борется со страшной болезнью. Женщина перенесла несколько операций, но пока все усилия медиков тщетны. Сейчас справляться с болью ей помогают постоянные уколы.

Скандальная ситуация с участием Аршавина и его бывшей вызвала большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей разделились на три лагеря. Кто-то уверен, что "Аршавин должен оставить многодетной матери все и даже больше", кто-то говорит, что "Алиса специально давит на жалость, показывая изуродованное лицо". Третья группа считает, что все должно решать по закону.

Не осталась в стороне от скандала и блогер Лена Миро. "На мороз! Бывшая жена футболиста Аршавина получила предписание съехать из дома. Жилье принадлежит мамочке спортсмена, так что теперь придется освободить помещение. Почти бездомная Алиса давит на жалость. Везде пишут, что она болеет. Я так и не поняла, что это - то ли последствия неудачной пластики, то ли накрыло аутоиммунное заболевание. Обыватели же судачат - бумеранг прилетел. Прямо по носу, да", - пишет Миро в блоге.

Лена напомнила, что в свое время первый муж Казьминой оказался очень щедрым человеком. "Оставил бывшей квартиру и, кажется, дом в Испании. Вот странный же человек", - диву дается блогер.

После чего напомнила: "Аршавин родным детям от Барановской не хотел платить алименты, а тут двое - вообще не его. Наша женщина почему-то уверена, что ее дети автоматически становятся детьми нового мужа. Это не так. Ему они не нужны. Думать о них он не будет. И где они все станут жить, тоже ведь не его проблемы".

Миро заявила, что основная проблема таких, как Алиса, - уверенность, что "пристроилась на всю жизнь". "А если разведусь, он отдаст мне свое. Нет, свое отдавать дураков давно нет. Конечно, мне очень жаль аутоиммунный нос Алисы. И ее детей, безусловно, тоже очень и очень жалко. Но почему Аршавин должен платить за крышу над их головами, этого я понять не могу", - резюмировала Миро.