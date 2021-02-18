Записки киевлянки: Простите, что Киев молчит — по-русски нельзя, а на мове - тошно

Как столица Украины встречает 7-ю годовщину революции проданного достоинства Фото: REUTERS

За прошедшие годы после «революции гидности» (достоинства) или просто - Майдана - власти Украины умудрились сделать врагами тех, кто жил тут и работал, платил налоги, был законопослушен и не очень-то вникал в политику. Миллионы этих людей вычеркнули из нового государства Украина, которому исполнилось 7 лет. Это новое государство оказалось весьма комфортным теперь для агрессивных, воюющих и очень несчастливых одновременно граждан.

Возможно, 7 лет - это такой себе срок, но для многих - большой отрезок времени, за который страну успели покинуть миллионы людей. Жители Крыма - стали гражданами России, а жители Донбасса – воинами, которых тут называют «сепаратистами» и «боевиками».

Украина после распада СССР безусловно имеет право на свою Независимость, но не имеет права унижать своих граждан, которые немножко другие и не вписались новую идеологию открытой русофобии и животной вражды с Россией. Ее принуждают ненавидеть ежеминутно, но при этом не могут объяснить — почему с ней втихую растет и растет товарооборот. Вот как это объяснить?!

Украину, если говорить откровенно, за эти 7 лет превратили в концлагерь. С усиленным идеологическим и языковым контролем, где теперь даже по телевизору невозможно услышать альтернативной точки зрения - сразу 3 оппозиционных телеканала, аудитория которых росла с каждым днем, просто взяли и закрыли. Прямо накануне годовщины той самой «революции, простите, достоинства»

Президент, чей рейтинг просто рухнул с 74% до 20%, назвал эти каналы «чужими», хотя их только официально смотрели 7 миллионов граждан. Куда теперь всех этих людей деть? Или они - тоже чужие?

Выходя из дома, встретила новую дворничиху, которая пристально меня изучала с высоты своего роста баскетболистки. Блондинка-каланча пыталась на быстром украинском выяснить с какого я этажа.

- Уже и дворников обязали размоволять? – удивилась я.

- Та, ни. Просто я из Тернополя, а родилась в Польше, я и по-польски могу. А это правда, что теперь все в магазинах только на украинском? - спросила меня дворничиха совершенно искренне для поддержания дружеской беседы. - Мне бабушки жаловались, что не понимают ничего, а они в Киеве родились и прожили всю жизнь...

- Правда, - сдержанно ответила я.

- Ну, это неправильно. Война будет большая, большая война, - задумчиво покачала головой дворничиха из Тернополя.

Однако не все тут такие сердобольные.

В Киеве зафиксировано самое большое число доносов шпрехенфюреру - мовному омбудсмену. И делают это не бабушки, которых теперь отказываются обслуживать на русском. А рьяные «патриоты», борцы за чистоту украинства. Они откровенно издеваются над продавцами и официантами, делают "чесы" по районам, сбивают вывески на русском и угрожают расправами кассирам и барменам, посмевшим заговорить не на мове. А на днях вообще мужчину исполосовали ножом в центре «европейской столицы» за то, что тот заступился в кафе за русскоязычную официантку.

Сцепив зубы, теперь вся сфера обслуживания давится по-украински. При этом киевляне вообще предпочитают друг с другом теперь молчать... И даже по поводу непомерных тарифов - гробовая тишина. Может, этого власти и добивались?

За январь киевские старики только за отопление отнесли в среднем в полтора раза больше своих пенсий. А долги по ЖКХ - уже более 100 миллиардов гривен (около 250 млрд. руб.).

В 7-ю годовщину Майдана здесь опять во всем обвинили Путина и своих изменников, работающих на Кремль. Вот если не будет вывески на русском языке на будке с продуктами, то сразу жизнь наладится.

Цензура и злоба - главные итоги "революции достоинства" Фото: Александр КОЦ

Молодые ни разу не были в России, но при этом со стеклянными глазами обвиняют русских в новом обострении на Донбассе.

В Киеве сильные морозы, а у военных, которых часто встречаешь на улице, даже нормальной зимней формы нет. В военкоматах – недобор 40%. Воевать-то украинцы не хотят.

«Каждая война становится нравственным поражением государства,» - это еще Петр Кропоткин написал. Но кто его тут читает? Книги из России – запрещены.

На прошлой неделе стряслось небывалое! Решением Киевского Окружного суда были возвращены названия киевских улиц и проспектов, за которые не вступились 7 лет назад сами киевляне. Потому Московский проспект здесь давно уже стал проспектом Степана Бандеры. Но и обратному ходу уже радоваться особо сил и смысла у киевлян нет. Это все равно что прицепить розовый синтетический бантик на окровавленную рану. Переименование уже не повлияет вообще ни на что. В новой Украине победившего Майдана проспект Бандеры выглядит вполне органично и закономерно. Потеряв страну, по табличке на проспекте никто не плачет. Поздно. Внутри у людей - полное опустошение.

Они с горькой усмешкой наблюдают, как ультраправые взялись опекать Зеленского и заботиться о нем. Ещё недавно они проклинали его, угрожали ему, выискивали в нем предательскую пророссийскость. А теперь - промеж них дружба и любовь. Претензий нет.

Но хочется думать, что построенное на лжи и злобе обязательно развалится. Все, что на ненависти - закончится поражением. Мир спасёт правда, только здесь она уже никому не нужна. Остальным - приказано заткнуться.

«Заболел петух ангиной, не поет вторую ночь. И решили мама с Ниной Пете бедному помочь», - читает стишок из книжечки на русском ребенку лет трех на прогулке женщина. Коробейник на улице продал ей запретные картонные детские книги на русском. Глоток свободы, надежды. «На русском! На русском! Надо купить... А что у вас еще есть на русском?» - спрашивает обрадованно женщина и тут же осекается, увидев меня. Может за доносчика шпрехенфюрера приняла?

Молчание, безразличие и разочарование – вот итог последних 7 лет многострадальной Украины. Итог революции проданного и растоптанного достоинства.

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