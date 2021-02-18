Забирай свои игрушки: Трамп вынес из Белого дома модель самолета

Миниатюрный Air Force One получил прописку во флоридском клубе Мар-а-Лаго, где пока живет Трамп Фото: REUTERS

Стало известно, что Дональд Трамп, покидая Белый дом, забрал с собой любимую модель самолета, ранее стоявшую в Овальном кабинете и засветившуюся на бесчисленных фото. Теперь миниатюрный Air Force One получил прописку во флоридском клубе Мар-а-Лаго, где пока живет Трамп.

В Овальном кабинете модель появилась по настоянию самого Трампа, который не на шутку увлекся редизайном лайнера, который возил по небу президента США. Президент лично вносил правки в проект дизайна внутреннего убранства салона и даже в свое время угрожал расторгнуть контракт с корпорацией Boeing, если к его мнению не прислушаются.

Модель не была приобретена самим Трампом, а получена им в подарок в период его нахождения у руля власти. А значит, в соответствии с американскими законами, являлась собственностью правительства США.

Такие подарки можно выкупить, либо признать личными вещами, но для этого необходимо провести ряд процедур.

На вопрос, собирается ли 45-й президент США возместить правительству страны стоимость модели, ответа не последовало.

Трамп - не единственный, кто унес из Белого дома «собственность правительства». Ранее журналистам удалось сфотографировать высокопоставленного чиновника прежней администрации Белого дома Питера Наварро, выходящего из резиденции с большим фото Трампа и Си Цзиньпина.

В свое время американские СМИ обвинили чету Клинтонов в краже из Белого дома произведений искусства, столового серебра, ковров и мебели. Одно время эта тема активно муссировалась и даже приводились якобы признания супругов. Однако позже все обвинения были признаны фейком, поскольку вещи, забранные четой из резиденции, были проверены и признаны личными подарками. Оценочная сумма составила около $190 тысяч.

Джордж Буш-старший, покидая Белый дом после окончания президентского срока, забрал с собой подарков почти на $53 тысячи.

В свое время в Конгрессе США пришли к выводу, что система оценки подарков, которые получают первые лица государства, работает неправильно. Но никаких специальных постановлений на этот счет так и не было принято.