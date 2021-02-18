Израильские ученые: озон убивает коронавирус

Новый коронавирус при помощи озона можно уничтожить в помещении за несколько минут Фото: REUTERS

Израильские ученые выяснили, что озон эффективен при борьбе с коронавирусом, если применять этот газ для дезинфекции помещений. Результаты этих исследований уже опубликованы. Его провели ученые Тель-Авивского университета, в том числе доктор Инес Цукер, зав. кафедрой инженерии, Университета Бар-Илан и Азриэльского колледжа.

Новый коронавирус при помощи озона можно уничтожить в помещении за несколько минут. А преимущество этого газа перед жидкими дезинфицирующими средствами заключается в его способности практически мгновенно обрабатывать закрытые пространства, включая все труднодоступные места и находящиеся там предметы.

Озон уже давно используется в качестве антибактериального и противовирусного реагента при очистке воды. Теперь подтверждена его высокая эффективность про дезинфекции помещений.

Технология обработки помещений озоном – недорогая и доступная, она может быть использована для дезинфекции больниц, школ, гостиниц и даже самолетов.

Один из авторов исследования, д-р Инес Цукер подчеркивает, что преимущество озона перед обычными дезинфицирующими средствами, такими как спирт и отбеливатели, заключается в его способности дезинфицировать предметы, находящиеся в помещении, а также само помещение, а не только открытые поверхности, быстро и безопасно для здоровья людей.