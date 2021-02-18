Американский донжуан украл кольцо у одной своей девушки и сделал с ним предложение другой

Обманутые женщины быстро нашли общий язык и выяснили, что у них был один бойфренд на двоих Фото: Shutterstock

Полиция Флориды разыскивает 48-летнего мужчину, который обокрал одну свою невесту, чтобы сделать помолвочный подарок другой.

Подвели Казанову соцсети.

Девушка, некоторое время встречавшаяся с неким Джо Брауном, обнаружила в соцсетях фотографию невесты, кольца на руках которой были удивительно похожи на ее собственные. Проверив шкатулку с фамильными драгоценностями, она увидела, что та пуста.

Не растерявшись, девушка обратилась к невесте и, объяснив ситуацию, получила свои драгоценности назад. Кроме того, две обманутые женщины быстро нашли общий язык и выяснили, что у них был один бойфренд на двоих. Правда, одной он представлялся как Джо, а второй – как Маркус.

Кроме того, некоторое время назад Джо-Маркус сбежал от первой невесты, прихватив с собой ее ноутбук и кое-что из личных вещей.

Полиции удалось выяснить, что настоящее имя мошенника – Джозеф Девис и ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: за хранение кокаина, подделку удостоверения личности, домашнее насилие и ДТП с травмами.

В настоящее время выдан ордер на его арест, а фотографии разосланы в СМИ и соцсети.

Примечательно, что на руке у мужчины вытатуирована надпись «Только бог может судить меня».