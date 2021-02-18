ЦИК Израиля отстранил от выборов арабку за неуважение к памяти погибших евреев

ЦИК оставил решение в силе Фото: EAST NEWS

Центризбирком Израиля поддержал требование партии «Еврейская мощь» и снял с парламентских выборов кандидатуру гражданки страны, арабки по национальности Ибтисам Мараану, которая публиковала в соцсетях материалы, содержащие явное неуважение к этическим нормам израильского общества.

В частности, Мараана заявила, что не встает при звуках сирены в День памяти павших в войнах и жертв терактов. Помимо этого, политик открыто высказывалась в поддержку одного из активистов исламского экстремистского движения, находящегося на данный момент под административным арестом.

Позже Мараана заявила, что сожалеет о своих публикациях в соцсетях, но ее положения это не исправило – ЦИК оставил решение в силе, и теперь оно должно быть утверждено расширенной коллегией Высшего суда справедливости Израиля.

На фоне решения ЦИК в «Израильской партии труда», членом которой является Мараана, произошел раскол: часть однопартийцев арабки приветствовали снятие ее кандидатуры, другие же сочли действия Центризбиркома излишне политизированными.